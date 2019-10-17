 Son konuşmasını yapan Juncker: Aptal milliyetçilikle mücadele edin | AVRUPA | DW | 22.10.2019

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AVRUPA

Son konuşmasını yapan Juncker: Aptal milliyetçilikle mücadele edin

"20 yıl sonra dedesi savaş görmüş Avrupalı kalmayacak". Görevi von der Leyen’a devretmeden önce parlamenterlere son kez hitap eden AB Komisyonu Başkanı, milliyetçilikle mücadele mesajı verdi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, görevi devretmeden önce yaptığı son konuşmasında milliyetçilikle mücadele mesajı verdi.

Salı günü Strasbourg‘da Avrupa Parlamentosu üyelerine hitap eden Juncker, AB'nin her şeyden önce bir barış projesi olduğunu hatırlattı. Juncker, "Barış mutlak değildir ve Avrupa'nın barışı sürdürüyor oluşuyla gurur duymalıyız" dedi. Juncker haleflerine, "Aptal milliyetçilikle tüm gücünüzle mücadele edin" nasihatinde bulundu.

Şu anda dünyada 60 ayrı savaşın sürdüğünü ve bunlardan hiçbirinin AB ülkelerinde olmadığını kaydeden Juncker, genç insanlara savaş ve barışın anlatılması çağrısında bulundu. Juncker, "20 yıl içerisinde dedesi ya da büyük dedesi savaşı yaşamış olan hiçbir Avrupalı kalmayacak" diye konuştu.

"Brexit vakit kaybıydı"

Beş yıllık görev süresi boyunca yaşadıkları sorunlara da değinen 64 yaşındaki Juncker, Kıbrıs'ta birleşme, İsviçre ile daha yakın ilişkiler ve bankalar birliği açısından ilerleme sağlanamamasından yakındı. Juncker ayrıca İngiltere'nin AB'den çıkma süreci için "Zaman ve enerji kaybıydı" diye konuştu.

Juncker, 2014 yılında kendi inisiyatifiyle başlatılan yatırım programından da övgüyle söz etti. "Juncker Planı" olarak da bilinen program kapsamında 1.1 milyon yeni istihdam yaratıldığını ifade eden AB Komisyonu Başkanı, AB ekonomisinin de bu çerçevede yüzde 0.9 büyüdüğünü kaydetti. Juncker, bu verilerle gurur duymaları gerektiğini belirtti.

"Görevi ne hüzünlü ne de aşırı derecede mutlu olarak bırakıyorum. Görevi erdemli bir biçimde çaba sarf etmiş olma hissiyle bırakıyorum" diye konuşan Juncker, sözlerini "Yaşasın Avrupa!” diyerek sonlandırdı.

Komisyon başkanlığı görevini beş yıldır sürdüren Lüksemburglu Juncker, görevi resmi olarak 1 Kasım tarihinde Almanya'nın eski savunma bakanı Ursula von der Leyen'a devredecek.

KNA,dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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