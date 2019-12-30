 Somali′deki saldırıda Türk vatandaşları yaralandı | DÜNYA | DW | 18.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Somali'deki saldırıda Türk vatandaşları yaralandı

Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarında Türk vatandaşlarının bulunduğu restorana bombalı araçla bir saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda kaç kişinin yaralandığına dair çelişkili bilgiler geliyor.

Somalia l Autobombenanschlag auf türkische Arbeiter in Afgoye (DHA)

Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarındaki Afgoye kentinde bombalı araçla Türk vatandaşlarını hedef alan bir saldırı düzenlendi. 
Polis yetkilisi Ali Nur, Reuters'de yaptığı açıklamada, "Türk mühendisler ile Somalili polislerin öğle yemeği yediği yere bomba yüklü bir aracın hızla girdiğini" aktardı. Ali Nur, "Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilere göre üç Türk mühendis ile çevirmenleri ve Somalili iki polis yaralandı" dedi.

Anadolu Ajansı ise Mogadişu Büyükleçiliği’ne dayandırdığı haberde saldırıda yaralanan altı Türk vatandaşının hastanede tedavi altına alındığını duyurdu. 

Milli Savunma Bakanlığı, Somali’de Türk vatandaşlarının da yaralandığı saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivilin yaralandığı saldırının lanetlendiği" belirtildi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Somali’deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişinin yaralandığını" belirtti. Koca, yaralanan iki Türk vatandaşının durumun "ciddi" olduğunu kaydetti. 

Türk inşaat şirketleri Somali'de altyapı ve yol çalışmaların alanında faaliyet gösteriyor. 

Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu en az 90 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü üstlenmişti. 

Reuters,DW/JD,SÖ
© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Somali’deki patlamada en az 11 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen patlamada en az 11 kişinin öldüğü bildirildi. Şehrin işlek bir caddesinde yaşanan patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. (28.03.2019)  

Somali'de bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu ikisi Türk vatandaşı 90'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Yetkililere göre olayın arkasında radikal İslamcı Eş Şebab örgütü var. (28.12.2019)  

Somali saldırısını Eş Şebab üstlendi

Somali'deki saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü üstlendi. Örgütten yapılan açıklamada saldırının asıl hedefinin Türk mühendisler olduğu belirtildi. (30.12.2019)  

Somali'de Eş Şebab'tan bombalı araçla saldırı

Somali'de Eş Şebab milisleri tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen iki saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir de gazeteci bulunuyor. (22.12.2018)  

Benzer içerik

Somalia Mogadischu Autobombe an Checkpoint

Somali saldırısını Eş Şebab üstlendi 30.12.2019

Somali'deki saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü üstlendi. Örgütten yapılan açıklamada saldırının asıl hedefinin Türk mühendisler olduğu belirtildi.

Somalia Mogadischu Autobombe an Checkpoint

Somali'de bombalı saldırı 28.12.2019

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu ikisi Türk vatandaşı 90'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Yetkililere göre olayın arkasında radikal İslamcı Eş Şebab örgütü var.

Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel | Mark Esper

ABD Hizbullah Tugayları ve Eş Şebab'ı vurdu 30.12.2019

ABD, Irak ve Suriye'de Hizbullah Tugayları'na, Somali'de de Eş Şebab milislerine hava saldırısı düzenledi. ABD Savunma Bakanı Esper, Irak ve Suriye'de gerekli olması halinde ek adımlar atabileceklerini söyledi.

Reklam

SON GÜNCELLENENLER

13 yıllık Dink davası son aşamada: Gerçek failler hâlâ kayıp

Hrant Dink cinayetinin üzerinden 13 yıl geçti. 18 Şubat’ta 103. duruşması yapılacak Dink davasında 2020 yılı ‘karar yılı’ olabilir. Ancak, Dink cinayetinin perde arkasındaki sorumluların kim olduğu hâlâ netleşmiş değil.   

Erdoğan’dan Avrupa’ya Libya uyarısı

Berlin’deki Libya zirvesi öncesi Erdoğan, Avrupa’yı uyararak Libya’da meşru hükümetin düşmesi halinde kıtanın terör tehdidiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. BM, zirve için hedefin “kalıcı ateşkes” olduğunu belirtti.    

Somali'deki saldırıda Türk vatandaşları yaralandı

Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarında Türk vatandaşlarının bulunduğu restorana bombalı araçla bir saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda kaç kişinin yaralandığına dair çelişkili bilgiler geliyor.    

Öğrencilerin Erasmus hayaline ekonomik engel

Türkiye'deki ekonomik sorunlar, Erasmus'la Avrupa'da okumak isteyen üniversite öğrencilerinin önündeki engelleri artırıyor. Artık Erasmus yapabilme kriteri, derslerdeki başarıdan ziyade maddi gelir düzeyi.   

Alman medyası: AB Türkiye’ye mali yardımları azaltıyor

Funke Medya Grubu gazeteleri, AB'nin Türkiye'ye 2020 için öngörülen mali yardımlarda yüzde 75 oranında kesinti yapacağı yazdı. Kararın gerekçesi ise Suriye’ye askeri operasyon ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz gerginliği.    

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Dr. Amani Ballour

Avrupa Konseyi’nden Suriyeli doktora ödül

Avrupa Konseyi’nin insani yardım ödülü Türkiye’de yaşayan Suriyeli doktor Amani Ballour’a verildi.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 10 yıl geçti.  