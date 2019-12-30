Somali'deki saldırıda Türk vatandaşları yaralandı

Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarındaki Afgoye kentinde bombalı araçla Türk vatandaşlarını hedef alan bir saldırı düzenlendi.

Polis yetkilisi Ali Nur, Reuters'de yaptığı açıklamada, "Türk mühendisler ile Somalili polislerin öğle yemeği yediği yere bomba yüklü bir aracın hızla girdiğini" aktardı. Ali Nur, "Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilere göre üç Türk mühendis ile çevirmenleri ve Somalili iki polis yaralandı" dedi.

Anadolu Ajansı ise Mogadişu Büyükleçiliği’ne dayandırdığı haberde saldırıda yaralanan altı Türk vatandaşının hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Somali’de Türk vatandaşlarının da yaralandığı saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivilin yaralandığı saldırının lanetlendiği" belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Somali’deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişinin yaralandığını" belirtti. Koca, yaralanan iki Türk vatandaşının durumun "ciddi" olduğunu kaydetti.

Türk inşaat şirketleri Somali'de altyapı ve yol çalışmaların alanında faaliyet gösteriyor.

Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu en az 90 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü üstlenmişti.

Reuters,DW/JD,SÖ

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