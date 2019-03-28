Somali'deki saldırıda iki Türk öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla, bir gözlem noktasına saldırı düzenlendi. Medine Hastanesi müdürü Muhammed Yusuf saldırıda en az 73 kişinin hayatını kaybettiğini, hastanelerine en az 54 yaralı getirildiğini belirtti.

Mogadişu Belediye Başkanı Ömer Muhammed Filiş de saldırıda aralarında çok sayıda üniversite öğrencisinin de bulunduğu onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Mogadişu Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, ölenler arasında üç Türk vatandaşının da bulunduğu kaydedildi. Saldırı anında, özel araçları ile infilak eden kamyonun yanında bulundukları belirtilen Türk vatandaşlarının, Mogadişu-Afgoye karayolunun tadilat çalışmalarında görev yapan mühendisler olduğu bildirildi. Türkiye'nin Somali Büyükelçiliği ise saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

Mogadişu polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, yaşanan şiddetli patlama sebebiyle okul öğrencilerini taşıyan iki minibüsün de büyük hasar gördüğü belirtildi.

Yetkililere göre olayın sorumlusu El Şebab

Somali hükümeti sözcüsü Muhtar Ömer, saldırı anında yaşanan patlamanın şiddetinden dolayı ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirerek, "Bu korkunç saldırı yaşandığı sırada etraf, okula ya da alışveriş için şehre giden insanlarla doluydu" dedi.

Yetkililer söz konusu saldırının ardında radikal İslamcı El Şebab örgütünün olduğundan yola çıkıyor. Somali'nin güneyinde ve merkezinde bazı bölgeleri kontrolü altında tutan El Şebab, ülkede sık sık saldırılar düzenliyor.

Somali hükümetine, El Şebab'a karşı mücadelesinde destek veren Amerika Birleşik Devletleri, bir yandan Somalili askerlere eğitim verirken diğer yandan zaman zaman örgütün mevzilerine hava saldırıları düzenliyor. Afrika Birliği de, Somali'de bulundurduğu askeri güç ile Mogadişu hükümetine destek sağlıyor.

Reuters,dpa,AFP / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe