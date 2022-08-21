Somali’de Eş Şebab saldırısı: 21 kişi ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu'daki bir otele radikal İslamcı Eş Şebab örgütü tarafından düzenlenen saldırı 30 saatin ardından sonlandırılırken saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Radikal İslamcı Eş Şebab örgütü tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele düzenlenen saldırı 30 saatlik bir operasyonun ardından sona erdi. Saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Mogadişu Emniyet Müdürü Abdi Hasan Hijar, Pazar günü yaptığı açıklamada, silahlı savaşçıların Cuma akşamı Mogadişu'daki Hayat Oteli'ne yönelik başlattıkları saldırının, Somali güvenlik güçlerinin yürüttüğü oteli kuşatma operasyonuyla Cumartesi gece yarısında sonlandırıldığını söyledi. Hijar, operasyonda aralarında kadın ve çocukların da olduğu sivillerin hayatının kurtarıldığını aktardı.

Somali Sağlık Bakanlığı da saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15'inin ağır olmak üzere 117 kişinin yaralandığını açıklarken, polis ile hastane yetkilileri en az 30 kişinin öldüğünü ifade etti.

Polis, sayısı belirsiz olan saldırganların el bombaları ve Kalaşnikof türü silah kullandığını ifade etti. Güvenlik güçleri, söz konusu saldırıyı dört ila beş kişinin gerçekleştirdiğinden yola çıkıyor. Saldırganlardan ikisinin öldürüldüğü duyuruldu.

Cuma akşamı Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nın yakınlarındaki Hayat Otel'e düzenlenen saldırıda, iki araca konan bombaların patlamasının ardından, saldırganlar otele girerek etrafa ateş açmıştı. Toplamda 30 saat süren kurtarma operasyonunda, silahlı savaşçılar ile ağır silahlar kullanan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu tarafından eğitilmiş Somali terörle mücadele birimi arasında saatlerce çatışmaların yaşandığı belirtildi. Saldırıyı El Kaide ile bağlantılı Eş Şebab örgütü üstlendi.

dpa,rtr,AP / DÇÜ,ET