Somali’deki patlamada en az 11 kişi öldü

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun işlek bir caddesinde meydana gelen patlamada en az 11 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Polis, şehrin turistik ve işlek bir caddesinde yaşanan patlamada bir restoranın tahrip olduğunu, restoranın içinde ve dışında oturan birçok kişinin öldüğünü aktardı. Sağlık görevlileri ölü sayısını en az 11 olarak açıklarken, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Bir güvenlik görevlisi de çok büyük bir patlamanın yaşandığını ve bu patlamaya patlayıcı yüklü bir aracın sebep olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi. Ancak başkent Mogadişu daha önceden çokça defa El-Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütünün saldırısına uğramıştı. Perşembe günkü patlama, 2015 yılında Eş Şebab tarafından bombalı saldırı düzenlenen Wehliye Otel'inin çok yakınında yer alıyor.

Somali'de bir şeriat devleti kurmayı amaçlayan Eş Şebab sık sık Mogadişu'da saldırılarda bulunuyor. 2011 yılında başkentten çıkartılan örgütün kentin bazı bölgelerinde hâlâ varlık gösterdiği belirtiliyor.

AFP,rtr/DÇÜ,SSB

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