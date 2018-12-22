 Somali’deki patlamada en az 11 kişi öldü | DÜNYA | DW | 28.03.2019

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DÜNYA

Somali’deki patlamada en az 11 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen patlamada en az 11 kişinin öldüğü bildirildi. Şehrin işlek bir caddesinde yaşanan patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Mogadişu'daki bir patlamadan arşiv görüntü

Mogadişu'daki bir patlamadan arşiv görüntü

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun işlek bir caddesinde meydana gelen patlamada en az 11 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Polis, şehrin turistik ve işlek bir caddesinde yaşanan patlamada bir restoranın tahrip olduğunu, restoranın içinde ve dışında oturan birçok kişinin öldüğünü aktardı. Sağlık görevlileri ölü sayısını en az 11 olarak açıklarken, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Bir güvenlik görevlisi de çok büyük bir patlamanın yaşandığını ve bu patlamaya patlayıcı yüklü bir aracın sebep olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Patlamanın saldırı sonucu olduğu tahmin ediliyor. Ancak başkent Mogadişu daha önceden çokça defa El-Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütünün saldırısına uğramıştı. Perşembe günkü patlama, 2015 yılında Eş Şebab tarafından bombalı saldırı düzenlenen Wehliye Otel'inin çok yakınında yer alıyor.

Somali'de bir şeriat devleti kurmayı amaçlayan Eş Şebab sık sık Mogadişu'da saldırılarda bulunuyor. 2011 yılında başkentten çıkartılan örgütün kentin bazı bölgelerinde hâlâ varlık gösterdiği belirtiliyor.

AFP,rtr/DÇÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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