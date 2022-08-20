Somali'deki otel saldırısında en az 13 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir oteli hedef alan saldırıda en az 13 kişi öldürüldü. Saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü üstlendi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün Cuma günü bir otele düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı daha önce 12 olarak açıklanmıştı. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Reuters'a konuşan ve soyadını açıklamayan istihbarat yetkilisi Muhammed, saldırının ardından otelde kontrolün yeniden sağlanması başlatılan için operasyonun Cumartesi sabah saatlerinde de sürdüğünü aktardı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan polis yetkilisi Abdullahi Modobe, "Emniyet güçlerimiz iki saldırganı etkisiz hâle getirdi. Ancak dört ile beş savaşçı daha olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cuma akşamı Hayat Otel'e düzenlenen saldırıda, iki araca konan bombaların patlamasının ardından, saldırganlar otele ateş açtı. Saldırıyı El Kaide ile bağlantılı Eş Şebab örgütü üstlendi. Örgüt, saldırı sonucu en az 20 kişinin öldüğünü iddia etti.

Otelin dışında da emniyet görevlileri ile saldırganlar arasında gece şiddetli çatışmaların yaşandığı, otel binasından yükselen dumanların görüldüğü aktarıldı.

Saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü üstlendi Fotoğraf: Feisal Omar/REUTERS

Otele düzenlenen saldırının, Somali'de devlet başkanlığı görevini Mayıs ayında Hasan Şeyh Mahmud'un üstlenmesinden bu yana düzenlenen en büyük saldırı belirtiliyor.

Eş Şebab, Mogadişu uluslararası havalimanına Cuma gecesi el bombası ile düzenlenen saldırının sorumluluğunu da üstlendi. Saldırıda bir anne ve dört çocuğu yaşamını yitirdi.

Afrika Boynuzu'ndaki yaklaşık 16 milyon nüfuslu Somali'de radikal İslamcı Eş Şebab ülkenin güneyini ve orta bölgelerini kontrolü altında tutuyor. Ülkede iktidarı ele geçirmeyi hedefleyen örgüt, yıllardan beri güvenlik güçleri, siyasetçiler ve sivilleri hedef alan terör saldırıları düzenliyor.

Reuters, dpa/JD, CÖ