Somali'de Türk mühendislere yönelik saldırı

Somali'de Türk vatandaşlarını hedef alan bombalı bir saldırı düzenlendiği bildirildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da 8 Ocak 2020 tarihinde de bombalı bir saldırı düzenlenmişti (Arşiv fotoğrafı)
Reuters haber ajansı, Somali'nin Afgooye kentinde Türk müteahhitleri hedef alan bombalı araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Polis yetkilisi Ali Nur, Reuters'de yaptığı açıklamada, "Türk mühendisler ile Somalili polislerin öğle yemeği yediği yere bomba yüklü aracın hızla girdiğini" belirtti. Polis yetkilisi, saldırıda kaç kişinin öldüğüne bilgi vermek için "henüz erken" olduğunu söyledi.
CNNTürk'ün haberine göre, Türkiye'nin Somali Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise üçü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Afgooye kenti, başkent Mogadişu'ya 30 kilometre mesafede bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Reuters,DW/JD,SÖ
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Doğu Afrika ülkesi Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen patlamada en az 11 kişinin öldüğü bildirildi. Şehrin işlek bir caddesinde yaşanan patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. (28.03.2019)