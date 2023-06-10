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Somali'de otele saldırı

3 saat önce

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki bir otele düzenlenen saldırıda en az sekiz kişi hayatını kaybetti.

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Mogadişu'daki Pearl Beach Oteli'ne saldırı düzenlendi
Mogadişu'daki Pearl Beach Oteli'ne saldırı düzenlendiFotoğraf: Farah Abdi Warsameh/AP/picture alliance

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele saldırı düzenlendi. Somali güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre, Cumartesi günü erken saatlerde terör eylemi sona erdirildi.

Yapılan açıklamada Eş Şebab örgütünün Cuma günü oteli bastığı; beş otel misafiri, iki koruma ve bir polis memuru olmak üzere toplam 8 kişiyi öldürdüğü kaydedildi. Lido Beach'deki Pearl Beach Oteli'ne düzenlenen saldırıda polisin düzenlediği operasyon sonucunda altı Eş Şebab militanının da öldürüldüğü belirtildi.

Polis memuru Muhamed Dahir'in Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Cuma akşamı otelin girişinde üzerlerindeki patlayıcıları ateşleyen iki intihar bombacısı, silahlı militanların binaya girmesinin yolunu açtı. Bir başka güvenlik yetkilisi, saldırganların otel misafirlerini rehin aldığını ve güvenlik güçlerinin otele operasyon düzenlemekte tereddütlü davrandığını söyledi. Operasyonda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 120'den fazla kişinin otelden ve bitişik tesislerden kurtarıldığı bildirildi.

Eş Şebab, Endülüs adlı İslamcı radyo istasyonu aracılığıyla saldırıyı üstlendi. Örgüt, yaklaşık 16 milyon nüfusu olan Afrika Boynuzu ülkelerinden Somali'de yıllardır terör saldırıları ve şiddet olayları düzenliyor.

Dpa / BW, EC

 

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