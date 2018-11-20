 Somali′de Eş Şebab′tan bombalı araçla saldırı | DÜNYA | DW | 22.12.2018

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DÜNYA

Somali'de Eş Şebab'tan bombalı araçla saldırı

Somali'de Eş Şebab milisleri tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen iki saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir de gazeteci bulunuyor.

Somalia Mogadischu Explosionswolke (Reuters/Twitter/Halima)

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 400 metre mesafedeki güvenlik kontrol noktasında düzenlenen saldırının sorumluluğunu El-Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü üstlendi.

Ölenler arasında Somali'nin Londra merkezli televizyon kanalı Universal TV için çalışan bir gazeteci, iki güvenlik personeli ve bir sürücünün olduğu belirtildi. Ekibin içinde bulunduğu aracın bir güvenlik kontrol noktasını geçtiği sırada patlamanın gerçekleştiği kaydedildi.

Somalia Mogadischu Explosionswolke (Reuters/F. Omar)

Aynı kanal için çalışan muhabir Abdiasis İbrahim, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Meslektaşım Awil Dahir Salad, sürücü ve iki güvenlik görevlisiyle birlikte patlamada öldü. İlk patlamada yolda oldukları sırada öldürüldüler. Allah ruhlarını şad etsin" dedi. Somali polisi de ilk patlama sonrası yaptığı açıklamada ölenler arasında askerlerin olduğunu duyurmuştu.

Rescuers carry the death body of an unidentified man killed following an explosion near president's residence in Mogadishu (Reuters/F. Omar)

İkinci saldırının gerçekleştiği yerde bulunan bir görgü tanığı da Reuters'a en az iki ceset gördüğünü söyledi.

Somali'de bir şeriat devleti kurmayı amaçlayan Eş Şebab sık sık Mogadişu'da saldırılarda bulunuyor. 2011 yılında başkentten çıkartılan örgütün kentin bazı bölgelerinde hâlâ varlık gösterdiği belirtiliyor.

Reuters/EC,ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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