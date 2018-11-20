Somali'de Eş Şebab'tan bombalı araçla saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 400 metre mesafedeki güvenlik kontrol noktasında düzenlenen saldırının sorumluluğunu El-Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü üstlendi.

Ölenler arasında Somali'nin Londra merkezli televizyon kanalı Universal TV için çalışan bir gazeteci, iki güvenlik personeli ve bir sürücünün olduğu belirtildi. Ekibin içinde bulunduğu aracın bir güvenlik kontrol noktasını geçtiği sırada patlamanın gerçekleştiği kaydedildi.

Aynı kanal için çalışan muhabir Abdiasis İbrahim, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Meslektaşım Awil Dahir Salad, sürücü ve iki güvenlik görevlisiyle birlikte patlamada öldü. İlk patlamada yolda oldukları sırada öldürüldüler. Allah ruhlarını şad etsin" dedi. Somali polisi de ilk patlama sonrası yaptığı açıklamada ölenler arasında askerlerin olduğunu duyurmuştu.

İkinci saldırının gerçekleştiği yerde bulunan bir görgü tanığı da Reuters'a en az iki ceset gördüğünü söyledi.

Somali'de bir şeriat devleti kurmayı amaçlayan Eş Şebab sık sık Mogadişu'da saldırılarda bulunuyor. 2011 yılında başkentten çıkartılan örgütün kentin bazı bölgelerinde hâlâ varlık gösterdiği belirtiliyor.

Reuters/EC,ÇÖ

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