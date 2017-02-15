Somali'de Eş Şebab saldırısı: 30 ölü

Somali'de radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün bir askeri üsse düzenlediği saldırı ve sonrasında çıkan çatışmalarda en az 30 kişi öldü. Militanların yarı özerk statüdeki Galmudug eyaletinin Wisil köyünde bulunan bir askeri üsse pazar günü düzenlediği saldırıda patlayıcı yüklü iki otomobili infilak ettirdiği, ardından hükümet birlikleri ve yerel silahlı grupların Eş Şebab güçlerine karşı saldırıya geçtiği belirtiliyor.

Askeri yetkili Muhammed Awale, iki otomobille düzenlenen saldırı sonrasında bir saati aşan yoğun çatışmalar yaşandığını kaydederek, bombalı saldırı sonucu askeri araçların hasar gördüğünü, silahlı bölge sakinlerinin de katkısıyla Eş Şebab'ın geri püskürtüldüğünü bildirdi. Awale, 17'si asker ve 13'ü sivil olmak üzere toplam 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Somali hükümetinden yapılan açıklamada da saldırı kınanarak, çatışmalarda 41 Eş Şebab militanının öldürüldüğü duyuruldu. Eş Şebab da kendine bağlı radyo istasyonu üzerinden saldırının sorumluluğunu üstlenerek çatışmalarda 30'un üstünde askerin öldürüldüğünü ve 40'ın üstünde askerin yaralandığını öne sürdü.

El Kaide ile bağlantılı Eş Şebab örgütü, merkezi hükümeti devirmek ve şeriata dayalı bir devlet düzeni kurmak hedefiyle on yılı aşkın süredir yürüttüğü savaşta sivillere ve hükümet güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.

rtr / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe