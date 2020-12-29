 Somali′de bombalı saldırı | DÜNYA | DW | 02.01.2021

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DÜNYA

Somali'de bombalı saldırı

Somali'de Mogadişu-Afgoye yolu inşaatına düzenlenen bombalı intihar saldırısında biri Türk vatandaşı en az üç kişi hayatını kaybetti.

(Foto: Arşiv) Somali'de daha önce de Türk mühendislere yönelik saldırı düzenlenmişti

(Foto: Arşiv) Somali'de daha önce de Türk mühendislere yönelik saldırı düzenlenmişti

Somali'de cumartesi günü bir Türk firmasına yönelik düzenlenen bombalı intihar saldırısında biri Türk vatandaşı üç kişi hayatını kaybetti.

Üst düzey polis yetkilisi Ali Hassan "Saldırıda canlı bomba, bir sivil ve Somali güvenlik güçlerinden iki kişi hayatını kaybetti" dedi.

Emniyet güçlerinden yapılan açıklamada Eş Şebab örgütünün üstlendiği saldırının özellikle Somali'deki Türk vatandaşlarını hedef aldığı kaydedildi.

Saldırı ile ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada saldırı şiddetle kınanırken, "Yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" dendi.

Yol inşaatını Türk firması üstlenmişti

Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatı Türk vatandaşı mühendisler ve inşaat işçileri tarafından yapılıyor. Türkiye Somali ordusuna eğitim ve ekipman desteği sağlıyor.

Radikal İslamcı Eş Şebab örgütü, Türkiye'nin Somali'de istilacı konumunda bulunduğunu savunuyor.

Cumartesi günkü saldırı Somali hükümet sözcüsü İsmail Muhtar Ömer'in, Eş Şebab'ın ülkenin güneyindeki Aşağı Şabel'de bulunan radyosu "Endülüs"e bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurmasının ardından gerçekleşti.

Sözcü hava saldırısının Amerikan güçleriyle koordineli düzenlenip düzenlenmediği konusunda ise bir açıklama yapmadı. Hava saldırısı sonucunda maddi hasar meydana geldiği ancak ölen olmadığı belirtildi. 

dpa/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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Somali hükümet sözcüsü: Saldırının hedefi yol yapımında çalışan Türklerdi

Somali hükümet sözcüsü, Afgoye'de bombalı araçla düzenlenen saldırının yol yapımında çalışan Türkleri hedef aldığını söyledi. İslamcı Eş Şebab'ın üstlendiği saldırıda ölü sayısına ilişkin çelişkili bilgiler geliyor.  

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