 Somali′de bombalı saldırı | DÜNYA | DW | 28.12.2019

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DÜNYA

Somali'de bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu ikisi Türk vatandaşı 90'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Yetkililere göre olayın arkasında radikal İslamcı El Şebab örgütü var.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla, bir gözlem noktasına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 100’e yaklaştığı kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında iki de Türk vatandaşı bulunuyor. Medine Devlet Hastanesi müdürü Muhammed Yusuf öğle saatlerine kadar 73 kişinin cansız bedeninin ve onlarca yaralının hastaneye getirildiğini açıklamıştı. 

Mogadişu Belediye Başkanı Ömer Muhammed Filiş de saldırıda aralarında çok sayıda üniversite öğrencisinin de bulunduğu onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Mogadişu Polis Teşkilatı'ndan yapılan ilk açıklamada, ölenler arasında üç Türk vatandaşının da bulunduğu kaydedilmişti. Saldırı anında, özel araçları ile infilak eden kamyonun yanında bulundukları belirtilen Türk vatandaşlarının, Mogadişu-Afgoye karayolunun tadilat çalışmalarında görev yapan mühendisler olduğu bildirilmişti. Türkiye'nin Somali Büyükelçiliği ise daha sonra saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin Türk vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Mogadişu polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, yaşanan şiddetli patlama sebebiyle okul öğrencilerini taşıyan iki minibüsün de büyük hasar gördüğü belirtildi.

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Doğu Afrika ülkesi Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen patlamada en az 11 kişinin öldüğü bildirildi. Şehrin işlek bir caddesinde yaşanan patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. (28.03.2019)

Somali'de Eş Şebab milisleri tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen iki saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir de gazeteci bulunuyor. (22.12.2018)

ABD, Somali'de Eş Şebab militanlarına yönelik iki hava saldırısı düzenledi. Somali hükümetiyle işbirliği içinde gerçekleştirilen saldırılarda 37 militanın öldürüldüğü açıklandı. (20.11.2018)

Yetkililere göre olayın sorumlusu El Şebab

Somali hükümeti sözcüsü Muhtar Ömer, saldırı anında yaşanan patlamanın şiddetinden dolayı ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirerek, "Bu korkunç saldırı yaşandığı sırada etraf, okula ya da alışveriş için şehre giden insanlarla doluydu" dedi.

Yetkililer söz konusu saldırının ardında radikal İslamcı El Şebab örgütünün olduğundan yola çıkıyor. Somali'nin güneyinde ve merkezinde bazı bölgeleri kontrolü altında tutan El Şebab, ülkede sık sık saldırılar düzenliyor.

Somali hükümetine, El Şebab'a karşı mücadelesinde destek veren Amerika Birleşik Devletleri, bir yandan Somalili askerlere eğitim verirken diğer yandan zaman zaman  örgütün mevzilerine hava saldırıları düzenliyor. Afrika Birliği de, Somali'de bulundurduğu askeri güç ile Mogadişu hükümetine destek sağlıyor.

Reuters,dpa,AFP / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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