Somali'deki saldırılarda en az 100 kişi can verdi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlayıcı yüklü otomobille dün akşam üstü saatlerinde düzenlenen iki ayrı saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud saldırıları radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün üstlendiğini açıkladı. Mahmud, "Ölenlerin sayısı 100'e ulaştı ve 300 kişi de yaralandı; hem ölenlerin hem de yaralıların sayısı artmaya devam ediyor" dedi.

Patlayıcı yüklü araçların birkaç dakikalık aralıkla kentin kalabalık mahallelerinden Zobe'de infilak ettiği, ardından da silahlı kişilerce Somali Eğitim Bakanlığı binasına ateş açıldığı öğrenildi. Patlama sonucunda etraftaki binaların duvarları yıkıldı, camları kırıldı.

Polis sözcüsü Sadık Dudişi ölenler arasında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğunu söyledi. Sözcü, "Acımasız teröristler anneleri öldürdü. Bazıları sırtlarında çocuklarıyla öldü" dedi. Kentin aynı noktasında, 14 Ekim 2017 tarihinde de patlayıcı yüklü bir kamyonla saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 512 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırı şimdiye kadar Somali'de en fazla can kaybının yaşandığı saldırı olmuştu.

El Kaide'ye bağlı Eş Şebab saldırıların sorumluluğunu üstlenen bir açıklama yayınladı. Örgüt açıklamasında kendi savaşçılarının Eğitim Bakanlığı'nı hedef aldığını belirtti.

Mogadişu'daki bombalı saldırı, Somali Eğitim Bakanlığı yakınlarında düzenlendi Fotoğraf: Feisal Omar/REUTERS

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Saldırılar Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Afrika Birliği tarafından kınandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Somali’nin başkenti Mogadişu'da bugün (29 Ekim) meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaralıların bir kısmının tedavileri Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Eş Şebab örgütünün sorumluluğunu üstlendiği saldırı esnasında başkent Mogadişu Fotoğraf: ABDIHALIM BASHIR/REUTERS

BM Somali Yardım Misyonu (UNSOM) da açıklamasında, "tüm Somalililerle birlikte kararlı bir biçimde terörizme karşı duracakları" ifadelerine yer verdi. Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS) ise, "Bu saldırılar Eş Şebab'ı geriletmek için sürmekte olan askeri taarruzun zorunluluğunun ve kritik öneminin altını çizmektedir" açıklamasını yaptı. Burundi, Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Uganda gibi ülkelerin destek verdiği misyon, Somali'de 31 Aralık 2024 tarihinde ülkenin güvenlik güçleri devralana kadar Somali hükümetine askeri destek veriyor.

Somali'de Eş Şebab ülkenin dışarıdan desteklenen kırılgan hükümetini devirmek için yaklaşık 15 yıldır silahla mücadele sürdürüyor. 2011 yılında savaşçıları Afrika Birliği güçlerince başkentten çıkartılan Eş Şebab halen ülkenin kırsal bölgelerini kontrolü altında tutuyor. Örgüt, Ağustos ayında Mogadişu'daki Hayat oteline 30 saat süren bir saldırı düzenlemiş, saldırıda 21 kişi ölürken 117 kişi yaralanmıştı.

AFP / EC,ET