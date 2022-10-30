  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Somali'de düzenlenen saldırıda yaralıları taşıyan görevliler
Fotoğraf: Farah Abdi Warsameh/AP/picture alliance
PolitikaSomali

Somali'deki saldırılarda en az 100 kişi can verdi

2 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlayıcı yüklü otomobille düzenlenen iki ayrı saldırıda 100’den fazla kişi hayatını kaybetti.

https://p.dw.com/p/4IqTu

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlayıcı yüklü otomobille dün akşam üstü saatlerinde düzenlenen iki ayrı saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud saldırıları radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün üstlendiğini açıkladı. Mahmud, "Ölenlerin sayısı 100'e ulaştı ve 300 kişi de yaralandı; hem ölenlerin hem de yaralıların sayısı artmaya devam ediyor" dedi.

Patlayıcı yüklü araçların birkaç dakikalık aralıkla kentin kalabalık mahallelerinden Zobe'de infilak ettiği, ardından da silahlı kişilerce Somali Eğitim Bakanlığı binasına ateş açıldığı öğrenildi. Patlama sonucunda etraftaki binaların duvarları yıkıldı, camları kırıldı.

Polis sözcüsü Sadık Dudişi ölenler arasında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğunu söyledi. Sözcü, "Acımasız teröristler anneleri öldürdü. Bazıları sırtlarında çocuklarıyla öldü" dedi. Kentin aynı noktasında, 14 Ekim 2017 tarihinde de patlayıcı yüklü bir kamyonla saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 512 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırı şimdiye kadar Somali'de en fazla can kaybının yaşandığı saldırı olmuştu.

El Kaide'ye bağlı Eş Şebab saldırıların sorumluluğunu üstlenen bir açıklama yayınladı. Örgüt açıklamasında kendi savaşçılarının Eğitim Bakanlığı'nı hedef aldığını belirtti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen saldırı sonrasında bölgenin görüntüsü
Mogadişu'daki bombalı saldırı, Somali Eğitim Bakanlığı yakınlarında düzenlendiFotoğraf: Feisal Omar/REUTERS

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Saldırılar Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Afrika Birliği tarafından kınandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Somali’nin başkenti Mogadişu'da bugün (29 Ekim) meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaralıların bir kısmının tedavileri Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Mogadişu'da araçla düzenlenen saldırının uzaktan çekilmiş bir görüntüsü.
Eş Şebab örgütünün sorumluluğunu üstlendiği saldırı esnasında başkent MogadişuFotoğraf: ABDIHALIM BASHIR/REUTERS

BM Somali Yardım Misyonu (UNSOM) da açıklamasında, "tüm Somalililerle birlikte kararlı bir biçimde terörizme karşı duracakları" ifadelerine yer verdi. Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS) ise, "Bu saldırılar Eş Şebab'ı geriletmek için sürmekte olan askeri taarruzun zorunluluğunun ve kritik öneminin altını çizmektedir" açıklamasını yaptı. Burundi, Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Uganda gibi ülkelerin destek verdiği misyon, Somali'de 31 Aralık 2024 tarihinde ülkenin güvenlik güçleri devralana kadar Somali hükümetine askeri destek veriyor.

Somali'de Eş Şebab ülkenin dışarıdan desteklenen kırılgan hükümetini devirmek için yaklaşık 15 yıldır silahla mücadele sürdürüyor. 2011 yılında savaşçıları Afrika Birliği güçlerince başkentten çıkartılan Eş Şebab halen ülkenin kırsal bölgelerini kontrolü altında tutuyor. Örgüt, Ağustos ayında Mogadişu'daki Hayat oteline 30 saat süren bir saldırı düzenlemiş, saldırıda 21 kişi ölürken 117 kişi yaralanmıştı.

 

AFP / EC,ET

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında, Ukrayna tahılını dünya piyasalarına taşıyan Razoni isimli yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçerken - (03.08.2022)

Tahıl anlaşmasından çekilen Rusya eleştiriliyor

Politika40 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei, Istanbul | Damaskus Strasse in Esenyurt

Bir Türkiye laboratuvarı: Esenyurt

Bir Türkiye laboratuvarı: Esenyurt

Toplum5 saat önce
Türkei | Markt in Manavgat

Türkiye'de pestisit kullanımında endişelendiren artış

Türkiye'de pestisit kullanımında endişelendiren artış

Sağlık21 saat önce
„Jahrhundert der Türkei“ AKP's Zukunftsvision

AKP’nin vizyon belgesi beklenen etkiyi yaratacak mı?

AKP’nin vizyon belgesi beklenen etkiyi yaratacak mı?

Politika29 Ekim 2022

Çin'in Türkiye'deki ayak izi ne kadar büyük?

Çin'in Türkiye'deki ayak izi ne kadar büyük?

Ekonomi29 Ekim 2022

Gözler Brezilya'daki devlet başkanlığı yarışında

Gözler Brezilya'daki devlet başkanlığı yarışında

Politika28 Ekim 2022
Türkei | TTB reagiert auf die Festnahme von Şebnem Korur Fincancı

TTB ve TMMOB yeni yasa hazırlığına tepkili

TTB ve TMMOB yeni yasa hazırlığına tepkili

Hukuk ve Adalet28 Ekim 2022
Ana sayfaya dön