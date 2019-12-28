 Somali saldırısını Eş Şebab üstlendi | DÜNYA | DW | 30.12.2019

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DÜNYA

Somali saldırısını Eş Şebab üstlendi

Somali'deki saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü üstlendi. Örgütten yapılan açıklamada saldırının asıl hedefinin Türk mühendisler olduğu belirtildi.

Saldırı bomba yüklü araçla düzenlenmişti.

Saldırı bomba yüklü araçla düzenlenmişti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçen cumartesi günü düzenlenen saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü üstlendi. Bomba yüklü araçla, bir gözlem noktasına düzenlenen saldırıda en az 83 kişi ölmüştü. Olay yerinde hayatını kaybedenler arasında iki de Türk vatandaşı bulunuyordu.

Eş Şebab örgütünün sözcüsü Ali Mahmud Raci pazartesi akşamı örgüte yakınlığı ile bilinen "Andalus" adlı radyo kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının hedefinin hayatını kaybeden iki Türk mühendis ve onların korumaları olduğunu kaydetti. Sözcü saldırıda ölen sivillerin yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı'ndan (NISA) pazartesi günü yapılan açıklamada Somalili yetkililerin saldırının ülke dışından planlandığına inandıklarını açıklamıştı. Ancak herhangi bir ülke adı verilmemişti.

Resmi rakamlara göre saldırıda en az 83 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise halen kayıp olarak geçiyor. Olayla ilgilenen tıbbi ekip, tedavi için Türkiye'ye giden yaralılardan birinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Emniyet yetkilileri hafta sonunda ölü sayısının 100'e yaklaştığını söylemişti.

dpa/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe

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