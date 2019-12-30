Somali hükümet sözcüsü: Saldırının hedefi yol yapımında çalışan Türklerdi

Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarındaki Afgoye kentinde Türk vatandaşları ile polisleri hedef alan bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütünü üstlendi. Somali hükümet sözcüsü İsmail Muhtar Ömer, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, bomba yüklü araçla saldırıyı düzenleyen "teröristlerin Mogadişu ve Afgoye arasındaki yol yapımında çalışan Türkleri öldürmek istediğini" söyledi. Ömer, saldırıyı İslamcı Eş Şebab örgütünün üstlendiğini belirtti. Örgütün sözcüsü de, saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini duyurdu.

Polis yetkilisi Ali Nur, saldırıya ilişkin olarak Reuters'a yaptığı açıklamada, "Türk mühendisler ile Somalili polislerin öğle yemeği yediği yere bomba yüklü bir aracın hızla girdiğini" aktardı.

Anadolu Ajansı ise Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin çelişkili bilgiler

Saldırıya ilişkin olarak ölü ve yaralı sayısı konusunda çelişkili bilgiler geliyor. Alman haber ajansı dpa, Somalili yetkililere dayandırdığı haberinde bombalı saldırıda en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı, saldırıda üç kişinin öldüğünü, aralarında altı Türk vatandaşının da bulunduğu 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yaralanan iki Türk vatandaşının durumun "ciddi" olduğunu Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde ameliyata alındıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter üzerinden saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, açıklamasında "Somali'deki saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu" ifadesini kullandı.

Türk inşaat şirketleri Somali'de altyapı ve yol çalışmaların alanında faaliyet gösteriyor.

Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu en az 90 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü üstlenmişti.

Reuters,DW/JD,SÖ

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