Somali Cumhurbaşkanından oğlu ile ilgili açıklama

Somali Cumhurbaşkanı, motokurye Yunus Emre Göçer'e trafikte arkadan çarparak ölümüne neden olan oğlunun Türkiye'den kaçmadığını, işleri için Somali'ye döndüğünü savundu.

Somali Cumhurbaşkanı, oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı ölümlü kazayla ilgili Türkiye'de yoğun tartışmalar sürerken konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun kaza sonrasında Türkiye'den kaçmadığını, iş için ülkesine dönmesi gerektiğini savundu.

Oğlunun çarpışma sonrası kaza mahalinden ayrılmadığını ve ardından günlerce İstanbul'da kaldığını belirten Şeyh Mahmud, "Bu bir kazaydı. Kaçmadı. Bu olayla ilgili bir avukat tuttu. Ve hakkında bir yakalama kararı yoktu" dedi.

"Dönmesini tavsiye ediyorum"

Oğlunun Türkiye ile bağlantısının sürdüğünü belirten Şeyh Mahmud, kendisine geri dönüp yargıya teslim olması tavsiyesinde bulunduğunu belirterek "Geri dönüp adalete teslim olmasını söylüyorum. Ama sonuçta o bir yetişkin ve bu onun vereceği bir karar. Ben dönmesi tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.

Kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer Fotoğraf: DHA

Kazada yaşamını yitiren 38 yaşındaki motokurye Yunus Emre Göçer'in ailesine başsağlığı dileklerini ileten Somali Cumhurbaşkanı, "Kendilerine nasıl ulaşabileceğimi bilmiyorum. Sizin vesilenizle başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kayıplarının acısını paylaşıyoruz. Kayıpları için üzgünüz" dedi.

Türkiye'yi 2 Aralık'ta terk etti

Somali Cumhurbaşkanı'nın 40 yaşındaki oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım'da İstanbul Aksaray istikametine doğru giderken önünde bulunan motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ağır yaralanmasına neden olmuş, olay sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldükten sonra akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Mahmud 2 Aralık'ta havayoluyla Türkiye'den ayrılırken 38 yaşındaki Göçer 6 Aralık günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliye yönelik suç unsuru "taksirle yaralama"dan "taksirle ölüme sebebiyet verme"ye dönüşürken hakkında yakalama kararı 8 Aralık'ta çıkarıldı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada ihmaller zinciri To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AP/BK,JD

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