Adli Tıp'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ile ilgili rapor

İstanbul'un Fatih ilçesinde 30 Kasım Perşembe günü Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin, moto kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazayla ilgili ek rapor hazırlandı.

Savcılığın olay sonrasında ek rapor istediği Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporuna göre olay yerinde fren izi tespit edilemedi. Gündüz vakti görüşün açık olduğu, otomobil sürücüsünün şerit değiştirmek için sağa manevra yaptığı sırada ilerisinde aynı yönde seyir halinde hızını yavaşlatarak sağa doğru yönelen motosikletin de şerit değiştirmekte olduğunu dikkate alması gerektiği belirtilen raporda, "Şüpheli Mahmud'un zamanında uygun fren tedbiri ile beraber takip mesafesi koruyarak motosikletin gerisinde duruşa geçmesi veya motosikletin sol tarafından kontrollü şekilde seyrine devam etmesi gerekirken bu hususlara riayet etmediği" anlatıldı. Raporda bu nedenlerle şüpheli Mahmud'un asli derecede kusurlu olduğu kaydedildi.

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Motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yolda hızını duracak şekilde azaltarak hafif sağa manevra yaptığının görüntü kaydından anlaşıldığı ifade edilen raporda, Göçer'in arkasından gelen otomobilin seyir haline dair yeterli ayna kontrolü yapmadığı, otomobilinde kendisi gibi şerit değiştirmekte olduğunu dikkate almadığı belirtildi. Göçer'in 80 kilometre azami hız limiti olan yolda duracak hıza düşüp bulunduğu şeritten sağ şeride manevra yaparak kazaya etki ettiğine işaret edilerek tali derecede kusurlu olduğu tespitinde bulunuldu.

30 Kasım Perşembe günü meydana gelen kazada Göçer ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen altı gün sonra hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud'un ise 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlenmiş, şüpheli hakkında 8 Aralık'ta yakalama kararı çıkarılmıştı.

DHA,ANKA / HT,ET

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