Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna altı yıl hapis istendi

Moto-kurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan altı yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, moto-kurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan alti yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Şeyh Mahmud'un, kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olmasına ilişkin soruşturmayı tamamladı. Savcılık, iki sayfalık iddianame hazırlayarak asliye ceza mahkemesine sundu.

İddianamede, Mahmud hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kenndy Caddesi Aksaray istikametinde, şüpheli Mahmud'un çarpması sonucunda Göçer’in hayatını kaybettiği belirtildi. Hazırlanan Adli Tıp raporunda, Mahmud'un asli derecede, Göçer'in ise tali derecede kusurlu olduğuna dikkat çekildi.

Göçer’in eşi Öznur Göçer'in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan ifadesine şüpheliden şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, Göçer’in 20 Aralık’taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği vurgulandı.

Bakan Tunç: Şüpheli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Ankara'da katıldığı bir program sonrasında yaptığı açıklamada, "Tahmin ediyoruz ki yakın bir zamanda ilgili şahıs yurt dışından gelip ifadesini verecektir. Dışişleri Bakanlığımızın da bu konuda görüşmeleri söz konusu oldu" dedi.

Ne olmuştu?

38 yaşındaki kurye Yunus Emre Göçer, 30 Kasım 2023 tarihinde saat 12:52'de motosikletiyle İstanbul'un Fatih ilçesinde, Kennedy Caddesi Aksaray istikametine doğru gidiyordu. Motosiklet, Yenikapı Cavadar Otoparkı önüne geldiği esnada yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Muhammed Hasan Şeyh Mahmud sevk ve idaresindeki 06 CD 4581 plakalı araç, motosiklete arkadan çarptı.

Hastaneye kaldırılan Göçer, 6 Aralık'ta hayatını kaybetti. Trafik polisinin olayın hemen ardından hazırladığı tutanakta, Göçer kusurlu gösterildi. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri bu raporu yalanladı. Gözaltına alınan ve Göçer'i suçlayan Şeyh Mahmud ise savcılığın talimatı üzerine serbest kaldı. Mahmud, 2 Aralık'ta yurt dışına çıktı. Şüpheli hakkındaki yakalama kararı ise Göçer'in ölümünden iki gün sonra, 8 Aralık'ta çıkarıldı.

DW / AU,ET

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