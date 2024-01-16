Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin TL ceza verildi

Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud 27 bin 300 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Fatih'te 30 Kasım 2023 tarihinde motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı ve 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.

Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un tali kusurlu olduğu belirtilerek "Taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak hapis cezası adli para cezasına çevrildi.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Muhammed Hasan Şeyh Mahmud gelmezken avukatları katıldı. Soruşturma aşamasında şikayetini geri alan Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer ve avukatı Iyaz Çimen de duruşmaya katılmadı. Ölen Yunus Emre Göçer'in babası Metin Göçer'in avukatı ise duruşmaya "şikayetçi" sıfatıyla katıldı. Duruşmayı, Göçer'in motokurye arkadaşları takip etti.

Mahkeme, sanığın sabit olan "Taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti, ancak sanığın sosyal geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak ceza 2 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi.

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"Pişmanlık" dikkate alınarak para cezasına çevrildi

Sanığın, "kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özelliklerini" dikkate alan mahkeme, hapis cezasını 27 bin 300 lira adli para cezasına çevirdi. Bu paranın 10 eşit taksitte ödenmesine karar verildi.

Kurye Hakları Derneği: Mahkemeyi şaşkınlıkla izledik

Yunus Emre Göçer'in babası Metin Göçer'in avukatı Tuğba Aydın karara itiraz edecekleri söyledi.

Göçer'in kurye arkadaşlarından Mesut Çeki, İstanbul Adliyesi önündeki meydanda basın açıklaması yaptı.

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, "Uzun zamandır bu mahkemeyi bekliyorduk. Süreci bütün basın biliyor, şaşkınlıkla izledik. Çünkü savcılık mütalaasında yüzde 75 kusuru karşı tarafa verdi, şoföre, Somali Cumhurbaşkanın oğluna verdi. 'Asli kusurlu' dedi. Yunus Emre için de ayna kontrolünde gerekli özeni göstermediği için bilirkişi raporuna istinaden yüzde 25 tali kusur dedi. Karar 3 yıl hapis cezası taksirle adam öldürme ve bu çeşitli indirimlerle 2 yıl 6 aya indirildi. Ama şunu biliyorum: Bir motokuryenin canı karşı taraf yüzde 75 kusurluyken 27 bin TL olamaz" dedi.

Yunus Emre Göçer'in ölümüne motokuryeler tepki göstermişti Fotoğraf: DHA

"68 motokurye trafik kazasında öldü"

Geçen sene 68 moto-kuryenin trafik kazasında öldüğünü belirten Çeki, "Yani bir kişi benim ölümümden yüzde 75 sorumlu olacak, ama 27 bin lira kurtulacak. Bir gün bile hapse girmeyecek" diye konuştu.

DW, DHA/AI,JD

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