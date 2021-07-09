Somalı madenciler trafik kazası kurbanı

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Ankara'ya eylem için giden Bağımsız Maden İş Başkanı Tahir Çetin ve madenci Ali Faik İnter dönüşte Kırkağaç'ta meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybetti.
Çalıştıkları şirketten yaklaşık 15 yıldır kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları için sık sık eylem düzenleyen Somalı maden işçileri, bir kez daha seslerini duyurmak için gittikleri Ankara'dan dönerken trafik kazası geçirdi.
Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi civarında meydana gelen kazada Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile maden işçisi Ali Faik İlter yaşamını yitirdi. Madencilerin içinde bulunduğu aracın takla attığı belirtildi.
Kaza haberinin duyurulduğu Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na ait twitter hesabında, "Acımız çok büyük, öfkemiz çok büyük. Maden işçilerinin yiğit önderi, genel başkanımız, herşeyimiz Tahir Çetin'i ve önderimiz, haysiyet abidemiz, canımız Ali Faik'imizi kaybettik" denildi.
Madenciler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önünde bir kez daha eylem düzenlemek amacıyla 4 Temmuz'da otobüslerle Ankara'ya gitmişlerdi. Madencileri taşıyan otobüslerin kente girişlerine izin verilmezken, heyetten 5 kişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüştürüldü. Ancak heyet görüşmelerden bir sonuç elde edemedi. Heyet dün gece Ankara'dan Soma'ya hareket etti. Kaza saat 04.30 sıralarında meydana geldi.
DW/TY,HS
© Deutsche Welle Türkçe