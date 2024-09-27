Soma'dan maden işçileri Ankara'ya yürüyor

Riskli çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı bir aydır oturma eylemi yapan Fernas Madencilik işçilerinin muhattap bulmak için Soma'dan Ankara'ya başlattıkları yürüyüş üçüncü gününde.

Geceyi Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde geçiren maden işçileri sabah saatlerinde tekrar yola çıktı.

Gölmarmara'da açıklama yapan işçiler, "Ankara'ya adım adım yaklaşıyoruz, güçlü bir şekilde varacağız. Muhatap arıyoruz, muhatapı yolda bulamazsak Ankara'da Meclis'te bulacağız" ifadelerini kullandı.

Fernas işçileri neden eylem yapıyor?

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan ve AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik'te işçiler iş güvenliğinin sağlanması ve düşük ücretlerin düzeltilmesi için eyleme başlamıştı. Şirket ise sendikalı oldukları gerekçesiyle 7 işçinin işlerine son verdi.

İşçiler de protestolarına bir ay boyunca Fernas Madencilik genel merkezi önünde oturma eylemiyle başladı. Eylemin ilk günlerinde 25 işçi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Eylemlerin 29'uncu gününde de Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu yolu kapattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı ve ardından serbest kaldı.

Fernas Maden işçileri Soma'dan Ankara'ya yürüyüşün 3'üncü gününde. Fotoğraf: ANKA

Muhatap bulmak için yürüyüş başlattılar

İşçiler eylemlerinin 30'uncu gününde Fernas Madencilik'ten bir yetkiliyle görüşerek hak taleplerini iletme hedefiyle Manisa'dan Ankara'ya yürümeye başladı.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, işçilerin taleplerinin işten çıkarılan çalışanların tekrar işe dönmesi, iş sağlığı güvenliğine uygun bir çalışma düzeni ve işçilerin ücretlerinin Soma'daki madenlerdeki ortalama maaş rakamlarına ulaşması olarak özetledi.

Taleplerinin kabul edilmesi halinde eylemi hemen bitirebileceklerini aktaran Çakır, "İş sağlığı güvenliği kesinlikle olması gerekir. Zaten yasalarımızın çerçevesi içerisinde. İşçilerin, Soma'daki madenlerdeki ortlama seviyeyi buradaki işçi arkadaşlarımız arasından yüzde 25-30 bir fark var. Bunun ortasını bulursak başka da bir şey yok. Bir de banka promosyonu var. Banka promosyonu da işveren vermiyor, banka veriyor. Taleplerimiz net" diye konuştu.

Maden işçilerine destek

Maden işçilerinin eylemine siyaset ve sanat dünyasından pek çok isimden de destek geldi. CHP Manisa milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, "Buradaki madenci arkadaşlarımızın talepleri çok net ama Allah'ın bir kulu siz eylem yapıyorsunuz niye diye sormadı" diye konuştu.

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak ve yazar Ahmet Ümit sosyal medya platformu X'te paylaştıkları videolarla Fernas Madencilik işçilerine destek verdi.

Ahmet Ümit videosunda Soma'da yaşanan maden faciasını hatırlatarak, "Daha önce 301 emekçi kardeşimiz öldü. Bu insanlar ölmesinler, güvenli şartlarda çalışsınlar. Haklarını alsınlar" diye konuştu.

Manisa'nın Soma ilçesi 13 Mayıs 2014'te Türkiye tarihinin en büyük maden faciasına sahne olmuştu. Soma Holding şirketlerinden Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen maden ocağında patlama yaşanmış 787 işçi patlama sırasında yer altında kalmış, 301 işçi hayatını kaybetmişti.

DW, ANKA / EÇ, HS

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