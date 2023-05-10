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Manisa Soma'da toprak kayması meydana gelen maden ocağı
Manisa Soma'da toprak kayması meydana gelen maden ocağıFotoğraf: DHA
FelaketTürkiye

Soma'da maden ocağında toprak kayması

35 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir yer üstü maden ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

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Soma'nın Sarıkaya Mahallesi yakınlarında bulunan MATES Madencilik'e ait yer üstü linyit ocağında toprak kayması meydana geldi. Saat 21.00 civarında maden ocağı sahasında hafriyat çalışması sırasında meydana gelen olayda sahada çalışan 4 işçi, tonlarca toprak yığını altında kaldı.

Ambulansla hastaneye ulaştırılan bir işçi
Üç işçi hastanede tedavi altına alındıFotoğraf: DHA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçilerden Mehmet Arslan, Uğur Topbaş ve Mehmet Seren, ocakta bulunan işçiler tarafından iş makineleri yardımıyla çıkarıldı. Bir işçiye ise ulaşılamadı. Kısa sürede ocağı gelen ekiplerin çalışmasıyla Feyyiz Acar adlı işçinin cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Yaralı kurtarılan işçiler ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz Soma İlçesi Sarıkaya Mahallesinde faaliyet gösteren bir yer üstü maden ocağında saat 21:00 civarında heyelan meydana gelmiştir. Heyelan sebebiyle meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz hayatını kaybetmiştir. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan 3 maden işçimizin de hastaneye sevki sağlanmış olup, sağlık durumları hastanede takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

DHA / EC, JD

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