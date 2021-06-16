Soma maden faciasında yeni karar açıklandı

Soma Maden Faciası'nın yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'de 301 işçinin ölümüne neden olan maden faciasıyla ilgili dava, Yargıtay'ın daha önce verilen kararı bozmasıyla yeniden görüldü.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, "Her ne kadar Sanık Can Gürkan hakkında 13/05/2014 tarihinde meydana olay neticesinde, 301 kere Olası Kast ile Kasten Öldürme ve 162 kere Nitelikli Yaralama suçlarını işlediği iddiası ile cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; Tüm dosya kapsamına istinaden sanığın eyleminin değişen suç vasfı ile Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma suçunu oluşturduğu ve sanığın müsned suçu işlediği anlaşılmakla; Suçun işleniş şekli, yer ve zaman, suçun konusunun önem ve değeri ve meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 85/2 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına.... Sanığın, Haziran 2011 Ek Revize Uygulama Projesi ile öngörülen neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana geldiği anlaşılmakla, sanığın mesleki formasyon ve saha bilgisine dair subjektif durumu uyarınca mahkememizce tespit ve kabul edilen kusur derecesi nazara alınarak, TCK'nun 22/3.maddesi gereğince sanığa hükmedilen cezadan 1/3 oranında artıtrım yapılarak sanığın 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına" karar verildiği belirtildi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2018'de aldığı kararda basit taksir suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl; bilinçli taksirden de Genel Müdür Ramazan Doğru’ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, Yardımcısı İsmail Adalı’ya 22 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020'de bu kararı bozmuştu.

DW,DHA / TY,ET

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