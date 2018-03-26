Soma davası ertelendi, aileler oturma eylemine başladı

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma'daki maden faicasına ilişkin olarak açılan davada bugün karar çıkması bekleniyordu. Ancak Akhisar'da görülen davada mahkeme heyeti bir üyenin rahatsızlanıp tedavi gördüğünü belirterek duruşmayı Çarşamba gününe erteledi. Duruşmaya tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve avukatlar katıldı.

Faciada yaşamını yitirenlerin aileleri ve avukatları duruşmanın ertelenmesi kararına tepki gösterdi. Davanın avukatlarından Can Atalay kararın açıklanacağı Çarşamba gününe kadar mahkeme binası önünde nöbet tutacaklarını belirtti.

Duruşma nedeniyle ailelere Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Ahmet Şık, Rıdvan Turan, Oya Ersoy ve Serpil Kemalbay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Erkan Aydın, Bekir Başevirgen, Kani Beko ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikalar, meslek örgütleri destek verdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği 2014 yılındaki maden faciasıyla ilgili görülen davada, savcılık mütalaasında Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ile Soma Holding Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yiğit’in tutuklanmasını isterken, 33 sanık hakkında da beraat talep etmişti. Tutuklu sanıklar hakkında, "olası kastla öldürme" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından hapis cezası talep ediliyor.

Davanın geçmişi

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 13 Mayıs 2014'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetmişti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu sekiz kişi tutuklanmıştı. İddianamede, tutuklu sekiz sanık için için, "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez 20-25 yıl arasında hapis cezası istenmiş, geçen yıl Aralık ayında görülen duruşmada üç sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

DW / HT, BÖ

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