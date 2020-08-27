 Solingen′de beş çocuk ölü bulundu | ALMANYA | DW | 03.09.2020

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ALMANYA

Solingen'de beş çocuk ölü bulundu

Almanya'nın Solingen kentinde beş çocuğun bir evde ölü bulunduğu açıklandı. Konuyla ilgili detaylı bilgi vermeyen Wuppertal polisi, olayın kaza olmadığından yola çıkıldığını duyurdu.

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Almanya'nın Solingen kentinde beş çocuğun bir evde ölü bulunduğu açıklandı. Wuppertal polisi, olayın kaza olmadığından yola çıkıldığını duyurdu. Solingen'in Hasseldelle semtinde meydana geldiği belirtilen olayın ardından, bir çocuğun da hayatta olduğu bildiriliyor. Çok katlı bir binada meydana gelen olay üzerine çok sayıda polis ve can kurtarma aracanın bölgeye gittiği dikkat çekti. Çocukların yaşına ve aileye dair henüz resmi bir bilgi verilmedi.

Çocukların tamamının 14 yaşından küçük olduğu iddia edilirken, çocukları öldürdüğü tahmin edilen 27 yaşındaki annenin daha sonra yanına bir çocuğunu alarak Düsseldorf Garı'na giderek intihar girişiminde bulunduğu, ancak bu teşebbüsünden yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Wuppertal Emniyet Teşkilatı'nın gün içinde olayla ilgili bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Rheinische Post gazetesi ise, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, polisin Almanya saati ile 13 civarında arandığını, olay yerine giden güvenlik birimlerinin biri 18 aylık, diğerleri iki ve üç yaşlarında üç kız çocuğu ile altı ve sekiz yaşında iki erkek çocuğun cansız bedenlerini bulduğunu bildiriyor. 11 yaşındaki bir erkek çocuğun da yakınlarının yanında olduğu kaydediliyor.

Türkiye kökenlilerin de yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaleti sınırlarında bulunan Solingen, eyalet başkenti Düsseldorf'a 35 km. mesafede bir yer alan bir kent. .

Devamı geliyor...

AFP, dpa / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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