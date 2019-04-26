 Sol Partili Özdemir PKK bayrağı nedeniyle yargılanacak | ALMANYA | DW | 19.07.2019

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ALMANYA

Sol Partili Özdemir PKK bayrağı nedeniyle yargılanacak

Sol Partili Cansu Özdemir, Almanya’da yasaklı PKK bayrağının göründüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı için yargı önüne çıkacak.

Cansu Özdemir

Cansu Özdemir

Hamburg Eyalet Meclisi Sol Parti Grup Eşbaşkanı Cansu Özdemir, Almanya'da yasaklı olan PKK bayrağının göründüğü bir fotoğrafı Twitter'da paylaştığı için hâkim karşısına çıkacak.

Sol partili Özdemir'in yargılanacağı davanın görülmesine ekim ayı sonunda Hamburg-Altona İdare Mahkemesi'nde başlanacak.

Özdemir, Kasım 2017'de sosyal medya hesabında, "PKK yasağı kaldırılırsın” ifadelerine yer vererek, PKK'nın bayrağının göründüğü bir fotoğraf paylaşmıştı.

Paylaşımı nedeniyle 1500 euro tutarında para cezasına çarptırılan, bu cezayı temyize götüren Cansu Özdemir bu nedenle hâkim karşısına çıkacak.

PKK, AB terör örgütleri listesinde yer alıyor ve 1993 yılından bu yana Almanya'da yasaklı. Alman dernekler yasası, yasaklı örgütlerin sembol ve bayraklarının paylaşılmasını yasaklıyor. Mahkeme sözcüsü bu suçu işleyenlerin bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği bilgisini paylaştı.

Hakkında başlatılan hukuki süreç üzerine Twitter hesabından 9 Mart 2018 tarihinde bir açıklama yapan Özdemir, Almanya'nın 1993 yılından bu yana yürürlükte olan yasakların kapsamını genişlettiğini, "Kürtlere ve Kürtlerin direnişiyle dayanışma gösterenlere yönelik baskıların yoğun bir şekilde arttığını” söylemişti.

"PKK'yı bir terör örgütü olarak görmüyorum” ifadelerine yer veren Özdemir, "Sözlerimin arkasındayım! PKK bir terör örgütü değildir, bu nedenle paylaşımımın arkasındayım” görüşünü ifade etmişti.

DW / DA, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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