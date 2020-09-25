 Sol Parti′den HDP ile dayanışma mesajı | ALMANYA | DW | 25.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Sol Parti'den HDP ile dayanışma mesajı

Türkiye'de çoğu HDP'li 82 kişi hakkındaki gözaltı kararına Almanya'da muhalefetteki Sol Parti tepki gösterdi. Parti eş başkanları, Alman hükümetine de Türkiye'deki hükümeti desteklemeye son verme çağrısı yaptı.

Sol Parti Eş Başkanları Katja Kipping ve Bernd Riexinger

Sol Parti Eş Başkanları Katja Kipping ve Bernd Riexinger

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı operasyon kapsamında yedi ilde çoğu HDP’li 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine Alman Sol Parti'den tepki geldi.

Sol Parti Eş Genel Başkanları Bernd Riexinger ve Katja Kipping yaptıkları yazılı açıklamada, "hukukun üstünlüğü ilkelerini" ihlal eden gözaltı kararlarını "şiddetle kınadıklarını" belirtti.

Bu operasyonun amacının "Erdoğan'ın otoriter rejimine karşı çıkan demokratik bir muhalefet partisini ezmek ve susturmak" olduğunu ifade eden Sol Partili siyasetçiler, Alman hükümetine de "Türkiye'deki tüm siyasi tutuklarının salıverilmesini talep etme" çağrısında bulundu. Riexinger ve Kipping, "Almanya, demokratik özgürlükleri bu şekilde sürekli çiğneyen Türkiye'deki rejimi desteklemeye son vermelidir" ifadesini kullandı.

HDP ile ve "Türkiye'deki demokratik güçlerle" dayanışma içinde oldukları bildiren Sol Parti Eş Başkanları Riexinger ve Kipping, "Despot Erdoğan, HDP'yi susturamayacak!" dedi.

Federal Meclis Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch da, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Türkiye'de Kobani olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamındaki gözaltılara tepki gösterirken, Alman hükümetine de çağrıda bulundu. Bartsch, "HDP'li 82 muhalif siyasetçinin Erdoğan rejimi tarafından gözaltına alınması olayında, Federal Hükümetin benzer durumlarda olduğu gibi cesur bir tutum izlemesini bekliyorum. Otokratlara karşı çifte standart uygulanmaz" ifadesini kullandı.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Kobani operasyonu: Çok sayıda HDP'li gözaltında

Düzenlenen Kobani operasyonlarında aralarında Ayhan Bilgen ve Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu çok sayıda HDP'li gözaltına alındı. Operasyonlara tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Sancar "Bu bir darbe planıdır" dedi.  

Muhalefetten HDP’ye yönelik operasyona tepki

Kobani olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı HDP üye ve yöneticilerinin gözaltına alınmasına CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden tepkiler geldi.  

"Kobani gözaltılarının hedefi muhalefet ittifakını parçalamak"

HDP’li yöneticileri hedef alan Kobani gözaltıları, "neden şimdi" sorusunu gündeme taşıdı. Siyaset bilimcilere göre, Cumhur İttifakı karşısında muhalefet ittifakı güçlenme dönemine girdiği için bu gözaltılar gerçekleşti.  

Varank: "Sorumluları unutacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar"

2014’teki Kobani olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı HDP üyelerinin gözaltına alınması hakkında konuşan Bakan Varank, "Bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa, büyük yanılgı içindeler" dedi.  

Benzer içerik

Festnahmen in der Türkei

"Kobani gözaltılarının hedefi muhalefet ittifakını parçalamak" 25.09.2020

HDP’li yöneticileri hedef alan Kobani gözaltıları, "neden şimdi" sorusunu gündeme taşıdı. Siyaset bilimcilere göre, Cumhur İttifakı karşısında muhalefet ittifakı güçlenme dönemine girdiği için bu gözaltılar gerçekleşti.

Mustafa Varank türkischer Politiker

Varank: "Sorumluları unutacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar" 25.09.2020

2014’teki Kobani olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı HDP üyelerinin gözaltına alınması hakkında konuşan Bakan Varank, "Bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa, büyük yanılgı içindeler" dedi.

Deutschland Bundesparteitag der Grünen Mithat Sancar HDP

Kobani operasyonu: Çok sayıda HDP'li gözaltında 25.09.2020

Düzenlenen Kobani operasyonlarında aralarında Ayhan Bilgen ve Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu çok sayıda HDP'li gözaltına alındı. Operasyonlara tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Sancar "Bu bir darbe planıdır" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Askeri İstihbarat Servisi (MAD) Başkanı Christof Gramm görevinden azledilecek

Alman askeri istihbarat başkanı görevden alındı

Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD) Başkanı Christof Gramm'ın görevinden alınacağı açıklandı. Kararın, aşırı sağcı askerlerin takibi sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle alındığı belirtiliyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  