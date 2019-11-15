 Sol Parti′den Alman hükümetine Gülen tepkisi | ALMANYA | DW | 28.01.2020

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ALMANYA

Sol Parti'den Alman hükümetine Gülen tepkisi

Sol Parti, Alman hükümetini "Erdoğan sonrası Türkiye'de nüfuz için Gülen ağıyla ilişkileri sıcak tutmak ve cemaatin elindeki mahrem bilgileri kullanmak istemekle" suçladı.

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Almanya'da Sol Parti, hükümetle Gülen hareketi arasındaki ilişkilere dair verdiği soru önergesine aldığı yanıtı eleştirdi.

Sol Parti Meclis Grubunun iç politika sözcüsü Ulla Jelpke, "Alman federal hükümeti ile Gülen hareketi arasındaki temas ve işbirliğine yönelik soruya, istihbarat birimlerinin korunması gereken gizlilik çıkarları gerekçesiyle yanıt verilmiyorsa benim için alarm çanları çalıyor demektir" dedi. Jelpke, soruya verilen yanıtın Gülen hareketiyle özellikle de istihbarat düzleminde temasların gerçekleştiği izlenimi doğurduğunu kaydetti.

"Alman hükümetinin Erdoğan sonrası Türkiye'de nüfuz için Gülen ağıyla ilişkileri sıcak tuttuğu" gibi güçlü bir görünüm olduğuna dikkat çeken Jelpke, "O zamana kadar Alman istihbarat birimleri, bu hareketin on yıllar boyunca Türk devletinin içine sızışı ve devasa yasa dışı dinlemelerle kazandığı mahrem bilgilerden yararlanmak istiyor" görüşünü savundu. Jelpke, "Gülencilerin Türkiye'de yıllar boyunca karıştıkları suçlar göz önünde bulundurulduğunda, bu gruba siyasi olarak özel destek vermek için bir neden yoktur" dedi.

Sol Partili Ulla Jelpke

Sol Partili Ulla Jelpke

Alman hükümeti, Sol Parti'nin hükümetin Gülen hareketiyle ilgili tutumunu sorduğu önergeye "konunun istihbarat birimlerinin işleyiş kabiliyetini özel olarak etkileyecek nitelikte olduğu ve bu nedenle kamuoyuyla paylaşılabilecek bir şekilde ele alınamayacağı" yanıtını vermişti.

Sol Parti'nin soru önergesi, Berlin'de kurulması planlanan ve tek Tanrılı üç dini içinde barındıracak "House of One" projesine Alman hükümetinin 10 milyon euroluk destek vereceğini açıklaması üzerine verilmişti. İçinde sinagog, cami ve kilisenin yer alacağı projenin İslam ayağını Gülen cemaatine bağlı "Forum Dialog" oluşturuyor.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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