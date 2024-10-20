Sol Parti'de lider değişikliği: Hedef seçim barajını geçmek

Almanya'da son dönemde oyları eriyen Sol Parti, kurultayda seçtiği yeni eş başkanları öncülüğünde seçim barajını geçmeyi hedefliyor. Ukrayna'ya silah gönderilmemesinde ısrarcı olan parti, Hamas'a karşı da mesafe alıyor.

Almanya'nın Halle kentinde 18-20 Ekim tarihlerinde düzenlenen Sol Parti (Die Linke) kurultayında, dün Ines Schwerdtner ve Jan van Aken, partinin yeni eş genel başkanları seçildi. Partinin yeni Meclis Grubu Başkanı ise Janis Ehling oldu.

Kurultayda mesleği yayıncı olan Schwerdtner oyların yüzde 79,8'ini, eski milletvekili van Aken ise yüzde 88'ini almayı başardı. Partinin 2022'de seçilen eş başkanları Martin Schirdewan ve Janine Wissler kurultayda yeniden adaylığını koymamıştı.

Kurultay, bugün yeni eş başkanların yapacakları konuşmaların ardından sona erecek.

Van Aken, kurultayda dün yaptığı konuşmada, partinin "seçim sonuçlarının gösterdiğinden çok daha canlı" olduğunu savundu. İlk açıklamasında zenginleri hedef alan van Aken, Almanya'da daha adil bir gelir dağılımı ve daha fazla dayanışma çağrısında bulundu. Almanya'da "faşizme yer olmadığını" kaydeden 63 yaşındaki van Aken, "Dayanışma, ırkçılığa karşı da her zaman açık bir duruş sergilemektir" diye konuştu.

Seçim sonucunu "büyük bir destek" olarak nitelendiren Schwerdtner ise Sol Parti'nin Almanya'daki "dayanışma gücü" olduğunu ifade etti. 35 yaşındaki Schwerdtner, partisinin "yüz binlerce hanenin kapısını çalarak" insanların sorunlarını ve beklentilerini dinleyeceğini vadetti.

Ines Schwerdtner ve Jan van Aken'in kurultayda seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaşadığı sevinç Fotoğraf: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Oylar barajın altında

Parti, yeni eş başkanlarıyla birlikte, başarısızlıkla geçen uzun bir dönemin ardından yeni bir başlangıç yapmayı ve 2025 sonbaharındaki Federal Meclis seçimlerinde oylarını artımayı hedefliyor.

Anketlere göre, Sol Parti'nin Almanya genelindeki oyları, Alman seçim sisteminin getirdiği yüzde 5'lik seçim barajının altında, yüzde 3 civarında seyrediyor.

Almanya'da 2021 yılındaki genel seçimlerde yüzde 4,9 oy alan Sol Parti, yüzde 5'lik barajın kıl payı altında kalmasına rağmen Federal Meclis'te grup kurma hakkını elde etmişti. Sol Parti adayları, seçim yasasında şart koşulan en az üç seçim bölgesini kazanmıştı. Parti, bu sayede mecliste temsil edilme hakkına kavuşmuştu. Neticede 38 Sol Partili vekil, Alman Federal Meclisi'nde grup kurmuştu.

2022 yılından bu hafta sonundaki kurultaya kadar eş başkanlık görevini sürdüren Janine Wissler ve Martin Schirdewan döneminde parti, partinin düşüş eğilimini durdurmayı başaramamış ve seçmen desteğini bariz biçimde yitirmişti.

Kurultayda, gelecekte başarılı olmaya odaklanan partinin izlemeyi hedeflediği siyasi çizgiye ilişkin bir metin üzerinde anlaşmaya varıldı. Metinde, aşırı sağla mücadele, barış politikası ve toplumsal adalet konuları öne çıktı. Makul ev olanaklarının yanı sıra yüksek emekli maaşları vaatlerinin de yer aldığı metinde, Ukrayna savaşına da atıfta bulunuldu. Metinde Rusya'nın saldırıları kınanıp Ukrayna ile dayanışma mesajları yinelenirken aynı zamanda diplomatik çabaların artırılması gerektiği ifade edildi. Sol Parti, Ukrayna'ya silah tedarik edilmesini reddetmeyi sürdürüyor.

Eş başkanlık görevinden ayrılan Martin Schirdewan ve Janine Wissler Fotoğraf: Martin Schutt/dpa/picture alliance

BSW bu partinin içinden çıktı

Son aylardaki eyalet seçimlerinde önemli başarılar elde eden Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW), Sol Parti'nin bölünmesiyle ortaya çıkmıştı.

Adını 2015-2019 yılları arasında Sol Parti Meclis Grubu Eş Başkanlığı görevini yürüten Sahra Wagenknecht'ten alan parti, 2024'teki üç eyalet seçiminde Sol Parti'yi geride bırakarak sandıktan çift haneli sonuçlarla çıkmayı başardı. Partinin Almanya genelindeki oyları da çeşitli anketlere göre yüzde 8'lere yükselmiş durumda.

Sol Parti kurultayında delegeler, BSW'yi de hedef aldı. Cumartesi günü itibarıyla partinin eski Eş Genel Başkanı olan Schirdewan, BSW'yi "sağa sapmış Wagenknecht kişi kültü" olarak nitelendirdi. Schirdewan, BSW'nin Avrupa Parlamentosu'nda sağ popülist Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile aynı işi yaptığını da savundu.

Yeni yönetim Hamas'a mesafe alıyor

Partinin yeni Eş Başkanı van Aken, Tagesspiegel'a yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas'a yeni dönemde parti destekçileri arasında sempati duyulmasına müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Van Aken, "Bizim temel çizgimizi şöyle görüyorum: Sol Parti olarak, Hamas bayraklarının sallandığı bir eyleme tepki vermeksizin gitmeyeceğiz. Ya o bayraklar orada olmayacak ya da biz olmayacağız" diye konuştu.

Geçmişte Sol Parti'ye yakınlığıyla bilinen Rosa Luxemburg Vakfı'nın Tel Aviv bürosunda çalışmış olan van Aken, "Travmalar o kadar derin ki onlarca yıl geriye gidiyorlar. Bunu önceden de biliyordum ama bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

Öte yandan Sol Parti kurultayında Cuma akşamı Ortadoğu'daki savaşa ilişkin bir karara varıldı. Van Aken ve Schwerdtner'in katılımıyla yürütülen zorlu parti içi müzakereler sonucu üzerinde mutabık kalınan metinde, bölgede ateşkes ilan edilmesi talebinin yanı sıra Hamas’ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için çağrıda bulunuluyor. Metinde İsrail ordusunun "uluslararası hukuku ihlallerine" de atıfta bulunuluyor.

DW, AFP / BÜ, CÖ

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