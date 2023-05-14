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Sol Parti Genel Başkanı Janine Wissler
Sol Parti Genel Başkanı Janine WisslerFotoğraf: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Sol Parti: Seçim gözlemleri engellendi

1 saat önce

Almanya'da Sol Parti Genel Başkanı, Almanya'dan Türkiye'ye giden bazı seçim gözlemcilerinin engellendiğini açıkladı.

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Sol Parti Genel Başkanı Janine Wissler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) seçim gözlem heyetinde yer alan bazı Sol Parti üyelerinin seçim lokallerine girişinin polisler tarafından engellendiğini açıkladı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Wissler, seçim gözlemcilerinin Kürt nüfusun yoğunlukta yaşadığı bölgelerde silahlı polis ve askerlerin yüksek oranda varlık gösterdiğini aktardığını belirtti.

Gözlem heyetinde yer alan Sol Partili Hakan Taş da AFP'ye yaptığı açıklamada, sadece Alman gözlemcilerin değil aynı zamanda Türkiye'den bağımsız gözlemcilerin de engellendiğini iddia etti.

Sol Partili Hakan Taş
Sol Partili Hakan TaşFotoğraf: picture-alliance/dpa/J. Caarstensen

Taş ayrıca, bazı seçim merkezlerinin içinde ve dışında çoğunlukla AKP yanlılarının neden olduğu huzursuzluklar yaşandığını ve bu nedenle de sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştuğunu ifade etti. 

Türkiye'deki seçimleri AGİT adına 400 seçim gözlemcisi takip ediyor. AGİT Seçim Gözlem Heyeti'nin seçimlerin adil ve dürüst koşullarda yapılıp yapılmadığını ilişkin izlenimlerini Pazartesi günü Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşacak.

Avrupa ülkeleri de Türkiye'deki seçimlere ilişkin resmi açıklamalarında AGİT'in gözlemlerini referans alacak.

AFP,DW/HS,BÖ

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