Almanya'da yapılması planlanan erken seçimler için muhalefetteki Sol Parti liste başı adaylarını belirledi. Parti yönetiminin bugün Berlin'deki toplantısı sonrasında basına açıklama yapan Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, liste başı adayların Jan van Aken ve Heidi Reichinnek olduğunu söyledi. "Seçim kampanyasına birlik ve beraberlik içinde girdiklerini" belirten Schwerdtner, parti yönetiminin liste başı adaylara ilişkin kararı eyalet teşkilatlarının başkanları ve Federal Meclis Sol Parti grubu ile birlikte aldığını kaydetti.

36 yaşındaki Heidi Reichinnek, Şubat ayından beri Sören Pellman ile birlikte Sol Parti Grup Eş Başkanı olarak görev yapıyor.

63 yaşındaki Jan van Aken ise Sol Parti'nin Ekim ayında yapılan kongresinde eş başkanlığa seçildi.

Basın toplantısında konuşan van Aken, seçim kampanyasında sınıf mücadelesi yürüteceklerini belirterek, "Bu zamanlarda güçlü bir Sol Parti'ye, Almanya'da güçlü bir sola ihtiyacımız" var" dedi. Aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif'in (AfD) daha da güçlenmesi riski ile karşı karşıya olunduğunu ifade eden van Aken, bunun da "daha fazla faşizm" anlamına geleceğine işaret etti. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz'in seçimi kazanma ihtimaline ilişkin olarak da van Aken, Merz'in başbakan olması halinde sosyal hizmetlerde acımasızca kesintiler yapılabileceğini söyledi.

Sol Parti liste başı adayları için önemli olanın "Güçlülerin zayıfların yanında bulunduğu bir ülke olduğunu" ifade eden van Aken, bu nedenle de "küstah süper zenginlerden" bazı kesintiler yapılması gerektiğini söyledi. Van Aken, "Bu nedenle de Almanya'da kesinlikle hiçbir milyarderin olmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Hedef yüzde 5 barajını aşmak

Kendisine duyulan güven için teşekkür eden Reichinnek, hedeflerinin yüzde 5 seçim barajını aşmak ve "En az üç, hatta beş doğrudan aday" ile Federal Meclis'e girmek olduğunu söyledi.

Sol Parti, 2021 yılında yapılan seçimlerde yüzde 5 barajını aşamamış, ancak kazandığı doğrudan adaylarla meclise girebilmişti. Almanya'daki seçimlerde, seçmenler kendi bölgelerinden bir adayı doğrudan seçebiliyor.

Geçen yıl partinin önde gelen isimlerinden Sahra Wagenknecht'in Sol Parti'den ayrılarak bu yılında Sahra Wagenknecht İttifakı'nı (BSW) kurması üzerine, parti bir kriz yaşamıştı. Kamuoyu yoklamaları da partinin ciddi oy kaybına uğradığını gösteriyor.

AFP, dpa/JD, BÜ

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