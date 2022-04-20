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Muhalefetteki Sol Parti Eş Genel Başkanı Susanne Hennig-Wellsow istifa etti.
Muhalefetteki Sol Parti Eş Genel Başkanı Susanne Hennig-Wellsow istifa etti.Fotoğraf: JOHN MACDOUGALL/AFP
PolitikaAlmanya

Sol Parti Eş Genel Başkanı istifa etti

6 dakika önce

Almanya'da Sol Parti Eş Genel Başkanı Susanne Hennig-Wellsow görevinden istifa ettiğini açkladı. Hennig-Wellsow, "Vaatlerimizden çok azını yerine getirebildik" dedi.

https://www.dw.com/tr/sol-parti-e%C5%9F-genel-ba%C5%9Fkan%C4%B1-istifa-etti/a-61524998

Almanya'da yapılan son genel seiçmlerde, çıkardığı doğrudan adaylar sayesinde meclise kıl payı girmeyi başaran muhalefetteki Sol Parti'nin Eş Genel Başkanı Susanne Hennig-Wellsow istifa ettiğini duyurdu. Hennig-Wellsow sosyal medyada yaptığı açıklamada istifasına üç gerekçe gösterdi ve "Özel hayatım, parti içinde cinsiyetçi yaklaşım ve partinin acilen yeni yüzlerle yenilenmesi" diye belirtti.

44 yaşındaki siyasetçi istifasıyla birlikte genel başkanlık görevinin de derhal sona erdiğini vurguladı. Susanne Hennig-Wellsow, Janine Wissler ile birlikte 2021 yılının Şubat ayından beri partisinin genel başkanlığı görevini yürütüyordu.

İstifa gerekçesinde, "Söz verdiklerimizden çok azını yerine getirebildik" diye yazan Sol Partili siyasetçi, "Gerçek bir yeniden başlangıç olmadı. Hayal kırıklığına uğrattığımız seçmenlerimize özür borçluyuz" dedi.

Sol Parti'nin mevcut durumu hakkında da tespitlerde bulunan Hennig-Wellsow, "Kendi zaafiyetlerimiz nedeniyle ileriye yönelik doğru bir politika değişikliğinin parçası olma vaadini yerine getiremedik" diye özeleştiride de bulundu.

Oğluna daha fazla vakit ayıracak

İstifa gerekçesinde özel yaşamına da değinen Hennig- Wellsow, "Bana ihtiyacı olan, benimle vakit geçirme hakkına sahip sekiz yaşında bir oğlum var" diye de ekledi.

Partisinin gereksinim duyduğu yenilenme sürecinde inanılır olabilmesi için yeni yüzlere ihtiyaç olduğunu tekrarlayan Sol Partili siyasetçi, "Sol Parti, destekçilerimizi ve üyelerimizi yeniden cesaretlendiren insanlar tarafından yönetilmeyi hak ediyor" da dedi.

Ayrıca partisinde cinsiyetçiliğe bakış açısını da eleştiren Hennig-Wellsow, "Cinsiyetçiliğin kendi saflarında ele alınması partimizin bariz eksikliklerini ortaya çıkardı" dedi. "Mağdurlardan özür diliyorum ve solun cinsiyetçiliğe yer olmayan bir partiye dönüştürülmesi için gereken tüm çabaları destekliyorum" ifadesini kullandı.

Haftalık haber dergisi Spiegel tarafından yayınlanan bir haberde özellikle Sol Parti'nin Hessen eyalet teşkilatında cinsiyetçi uygulamalarda bulunulduğu belirtilmiş, chat, elekronik posta yazışmaları ve fotoğraflar ile mağdurların yeminli ifadeleri kanıt olarak gösterilmişti. Ayrıca bazı dokümanlarda parti içinde yetkilerin aşılması ve istismarı ile "toksik bir maço kültürü" görüldüğü de haberde ifade edilmişti.

Partinin bölünmesinde önemli rol oynayan Oskar Lafontaine ve Sahra Wagenknecht.
Partinin bölünmesinde önemli rol oynayan Oskar Lafontaine ve Sahra Wagenknecht.Fotoğraf: picture-alliance/dpa

Partide son yıllarda bölünme

Almanya'da genelde Batı değil Doğu eyaletlerinde güçlü olan partide son yıllardır çok başlılık sorunu yaşanıyor. Partinin eski Meclis Grup Eş Başkanı Sarah Wagenknecht’ın göç başta olmak üzere parti çizgisinden uzak popülist açıklamaları partiyi epeyce yıpratmıştı. Sosyal Demokrat Parti’den ayrılıp da Sol Parti’ye katılan, Sarah Wagenknecht’ın eşi Oscar Lafontaine de seçim bölgesindeki parti teşkilatı ile anlaşmazlık yaşamış, bunun üzerine geçen ay yapılan eyalet meclisi seçimlerine aday olmayacağını açıklamıştı. Yapılan Saarland eyalet seçimlerinde de Sol Parti yüzde 10'dan fazla oy kaybetmiş, partinin kalelerinden olan bölgede meclise bile girmemesi başka bir krizi daha doğurmuştu.

Sol Parti’deki bir diğer sorun da Rusya ve benzer ülkelere bakışta parti içindeki ayrışma. Onlarca yıldır kimi partili Rusya'yı desteklemiş, kısa süre öncesine kadar, ABD istihbaratının yoğun biçimde yaptığı ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı yönündeki uyarı raporlarını savaş çığırtkanlığı olarak nitelemişti.

NATO karşıtlığı ile de tanınan parti Almanya’da bazı eyaletlerde hükümete ortak olsa da federal çapta hükümet kurulamayacak bir parti olarak niteleniyor ve her seçimden önce, Sol Parti ile koalisyon kurulup kurulmayacağı konusu, seçimlerde, özellikle de yerel bazda büyük rol oynuyor.

AFP,DW/TY,ETO

 

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