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Sokak röportajcıları neler yaşıyor? | "Eve geldiğimde hâlâ üzülüyorum"

Sokak röportajları sosyal medyada en çok izlenen içerikler arasında yer alıyor. Sokaktaki insanlara siyaset ve ekonomiye dair sorulan soruların yanıtları, halkın içinde bulunduğu durumu çoğu kez net bir şekilde ortaya koyuyor. Bazen trajikomik denebilecek manzaralar da ortaya çıkıyor. DW Türkçe, sokak röportajcılarına kendilerini nasıl tanımladıklarını ve sokakta neler yaşadıklarını sordu.