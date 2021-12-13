 Sokak röportajı yapan üç Youtuber′a ev hapsi | GÜNDEM | DW | 13.12.2021

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GÜNDEM

Sokak röportajı yapan üç Youtuber'a ev hapsi

Hafta sonu gözaltına alınan üç YouTuber hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi. Ev hapsine mahkum edilen Arif Kocabıyık, cezanın nedeninin sokağa çıkmalarının engellenmek istenmesi olduğu görüşünde. 

Video izle 03:42

Sokakta güncel konularda vatandaşlarla söyleşiler yaparak YouTube'da yayınlayan İlave TV'den Arif Kocabıyık, Turan Kural ve Kendine Muhabir adlı hesabın kurucusu Hasan Köksoy hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Üç YouTuber dün gözaltına alınmış, Antalya Savcılığı'nda ifade vermelerinin ardından, mahkemeye sevk edilmişlerdi. AKP'li Mücahit Birinci'nin Whatsapp mesajlarının ifşa edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç YouTuber hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Arif Kocabıyık cezanın nedeninin sokağa çıkmalarının engellenmesi olduğu görüşünde.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici ise üç YouTuber'a işaret ederek, "Yurttaşların görüşlerini ifade etmelerine, iktidara ya da yöneticilere eleştirilerini dile getirmelerine aracılık ediyorlar. Sanırım siyasi iktidarın ya da siyasi iktidarın uzantılarının rahatsız olmalarının temel nedeni de bu. O nedenle bunların susturulmaları isteniyor " diyor.

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!

Serkan Ocak

© Deutsche Welle Türkçe

 

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"Röportaj Adam" ile röportaj  

  • Tarih 13.12.2021
  • Süre 03:42 Dak.
  • Hazırlayan Serkan Ocak
  • Anahtar kelimeler YouTuber
  • Yazdır Bu sayfayı yazdır
  • Kısa link https://p.dw.com/p/44D5e

Multimedya Bölümü

DW Haber - 13.12.2021 13.12.2021

"Röportaj Adam" ile röportaj 05.07.2021

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