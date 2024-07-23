Sokak hayvanları yasası: "Ötanazi" çıktı, uygulaması kaldı

Kamuoyunda sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaki ilk gün görüşmeleri yaklaşık 14 saat sürdü. Görüşmelere bugün TSİ 12.00'de devam edilecek.

Toplam 17 maddeden oluşan kanun teklifinin ilk yedi maddesi AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Komisyon görüşmelerinde; teklifin 4. maddesinde yer alan "rehabilite edilenler" ifadesi, "rehabilite edilen köpekler" şeklinde değiştirilerek kedilerin kapsam dışına alınması sağlandı.

AKP tarafından verilen önergeyle 5. maddede yer alan "ötanazi" ifadesi tekliften çıkarıldı. Bu ifade yerine "Veterinerlik Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu’nun 9. maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler" kullanılacak.

"Ötanazi" ifadesi yerine gelen uygulama hükümleri şöyle:

"Hayvanlara ötanazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak."

AKP'nin verdiği önergeyle 6. madde ile düzenlenen 5199 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (o) bendinde yer alan "hayvanı" ibaresi de "köpekleri" şeklinde değiştirildi. Teklifte yer alan maddenin ilgili kısmı ise şöyle:

"Maddenin birinci fıkrasına eklenen (o) bendiyle, yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan hayvanların bakımevi dışında bir yere bırakılması fiilleri yasak kapsamına alınmaktadır. Böylelikle, sahipsiz hayvanların toplanması, hayvan bakımevlerine götürülmesi ve bu hayvanların sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevi bünyesinde bakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasının ve yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır."

ANKA/TY,CÖ

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