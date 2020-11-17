 Sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor | TÜRKİYE | DW | 21.11.2020

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TÜRKİYE

Sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor

Artan hasta sayısı ve yoğun bakımlardaki doluluk Türkiye'de de kısıtlamalara gidilmesine neden oldu. Dün gece başlayan kısıtlamalar neleri kapsıyor ve istisnaları neler?

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Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadelede yeni tedbirler yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel-al şeklindeki hizmetleri ile diğer kısıtlamalar 20 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de başladı.

Tedbirler kapsamında öngörülen sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması da bu akşam başlıyor. Buna göre 21 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'den 22 Kasım Pazar saat 10.00'a, 22 Kasım pazar akşamı saat 20.00'den de 23 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar itibarı ile sokağa çıkma sınırlaması geçerli olacak.

İçişleri Bakanlığı, üretim ve imalat tesisleri ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklarını bildirdi. Sıkça yöneltilen sorulara sayfasında verdiği cevapta Bakanlık, inşaat sektörünün de muaf tutulan alana girdiğini belirtti.

Getirilen diğer kısıtlamalar ise şöyle:

- AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya gel­-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Hastanelerde bulunan yeme-içme mekanları ise genelge kapsamında getirilen kısıtlamalara tabi olmayıp, hastane yönetimlerinin vereceği karar doğrultusunda belirleniyor. Lokanta ve restoranlara getirilen kısıtlamalar oteller ve konaklama tesisleri için de bire bir geçerli değil. İçişleri Bakanlığı, kısıtlamalarla ilgili yayınladığı en çok sorulan sorular kısmında, otellerin restoranlarının sadece konaklama yapan misafirlerine hizmet edeceğini belirtti, ancak dışarıya servis yapamayacaklarının altını çizdi. Havaalanları içerisindeki yeme içme mekanlarının da sadece yolculara ve ulaştırma sektöründe çalışanlara hizmet vermek koşuluyla kısıtlama dışı tutulduğu belirtiliyor.

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- Şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme ­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.

- Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

- Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecekleri ve her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracını kullanabilecekleri bildiriliyor. 20 yaş altı gençler ve çocuklar da yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekler.

- Çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasındaan muaf tutulacak.

Hangi işyerleri ve işletmeler açık olacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:

"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, yurt içi ve dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, sebze, meyve toptancı halleri."

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar da kısıtlamalardan muaf.  Genelgeye göre, 11 Kasım 2020 tarihli genelgede belirtilen sigara içme yasağı uygulamasının İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebileceği belirtildi.

Düğünler ve nikah merasimleri maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması ve asgari düzeyde katılım şartlarıyla yapılabilecek.

Toplu taziyeler ise 30 Temmuz'da yayımlanan genelge uyarınca yasak.

DW/ETO, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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