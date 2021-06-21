Sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Temmuz'da sona eriyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıldığını belirterek, müzikle ilgili saat sınırlamasının da 24.00'e çekildiğini söyledi. Erdoğan, "Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" diye konuştu.
Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla, şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamaların da sona ereceğini belirten Erdoğan, vatandaşlara aşı yaptırmalarını tavsiye etti. Erdoğan, "Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir" dedi.
Erdoğan ayrıca 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçileceğini kaydetti.
Türkiye'de aşılama işlemlerinin son zamanlarda hız kızandığına işaret eden Erdoğan, "Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına yapmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında, NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin olarak da konuştu.
"ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız" diye konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin tek talebi, siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulması, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek verilmesidir" dedi.
Toplantıda pandemi nedeniyle zor bir dönem geçiren turizm sektörünün sorunlarına da değinen Cumhurbaşkanı, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin 1 ay daha uzatıldığını aktardı.
Erdoğan çeşitli gerekçelerle fiyatları artırmak isteyenlere izin verilmeyeceğini belirterek, "Salgın ve kuraklığı bahane ederek, hububat, et, süt, yem fiyatlarını yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gereken dersi vereceğiz" ifadelerini kullandı.
DW/TY,BK
© Deutsche Welle Türkçe
Perşembe gününden itibaren uygulanacak 18 günlük sokağa çıkma yasağı, olumlu bir adım olarak değerlendirilse de kısıtlamalardaki istisnalar endişe yaratıyor.
İçişleri Bakanlığı üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Türkiye'de, vatandaşların araç kullanmaksızın en yakındaki camiye cuma namazı için gidebileceğini bildirdi.
Yapılan araştırmalar, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerde uygulanan gece sokağa çıkma kısıtlamasının, sosyal temasın azaltılması gibi tedbirlerle birlikte etkili olabileceğine işaret ediyor.