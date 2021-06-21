Sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Temmuz'da sona eriyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıldığını belirterek, müzikle ilgili saat sınırlamasının da 24.00'e çekildiğini söyledi. Erdoğan, "Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" diye konuştu.

Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla, şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamaların da sona ereceğini belirten Erdoğan, vatandaşlara aşı yaptırmalarını tavsiye etti. Erdoğan, "Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir" dedi.

Erdoğan ayrıca 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçileceğini kaydetti.

Türkiye'de aşılama işlemlerinin son zamanlarda hız kızandığına işaret eden Erdoğan, "Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına yapmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum" diye konuştu.

"ABD ile diyalog"

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında, NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin olarak da konuştu.

"ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız" diye konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin tek talebi, siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulması, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek verilmesidir" dedi.

Toplantıda pandemi nedeniyle zor bir dönem geçiren turizm sektörünün sorunlarına da değinen Cumhurbaşkanı, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin 1 ay daha uzatıldığını aktardı.

Erdoğan çeşitli gerekçelerle fiyatları artırmak isteyenlere izin verilmeyeceğini belirterek, "Salgın ve kuraklığı bahane ederek, hububat, et, süt, yem fiyatlarını yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gereken dersi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe