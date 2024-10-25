SOHR: Türkiye'nin hava saldırısında siviller öldü

Ankara'da beş kişinin yaşamını yitirdiği TUSAŞ saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekâtı başlatan Türkiye gece saatlerinde yeni operasyonlar düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı 24 Ekim saat 23.30'da gerçekleştirilen saldırılarda Irak'ın kuzeyinde 34 hedefin vurulduğunu bildirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da insansız hava araçlarıyla (İHA) operasyon düzenledi, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan "PKK/YPG hedeflerinin imha edildiği" belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) son 24 saatteki saldırılarda Suriye'de 27 sivilin öldüğünü aktardı.

Suriye'de yaygın bir iletişim ağına sahip İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, "Türk güçleri Suriye'nin kuzeyi ve doğusuna saldırılarını çarpıcı biçimde artırdı" denildi.

SOHR gözlemcileri bölgedeki çeşitli yapılara yönelik 45 İHA ve dört savaş uçağı saldırısı rapor etti.

Suriye Demokratik Güçlerinden (SDG) yapılan açıklamada ise Türkiye'nin hava saldırılarında "fırın, enerji ve petrol tesisleri" gibi sivil altyapının hedef alındığı iddia edildi. ABD'nin IŞİD'le mücadelede partner gördüğü SDG'yi Türkiye terör örgütü sayıyor.

AFP,DW / MUK,EC

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