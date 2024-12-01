SOHR: Esad'a bağlı güçler Halep'in kontrolünü kaybetti

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), hükümete bağlı güçlerin Halep'te kontrolü kaybettiğini, HTŞ ve müttefiklerinin ilerleyişini durdurmak için Suriye ve Rusya'nın hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Beşar Esad hükümetine bağlı güçlerin Halep'te kontrolü tamamen kaybettiğini bildirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdül Rahman, "Kürt güçlerin kontrolündeki mahalleler hariç, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve müttefiki cihatçı isyancıların Halep'te kontrolü sağladığını" belirtti. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Rahman, bölgede çatışmaların başladığı 2012 yılından bu yana ilk kez rejime bağlı güçlerin Halep'in kontrolünü kaybettiğini ifade etti.

Suriye ordusunun Pazar günü takviye kuvvet göndererek, HTŞ ve müttefiki isyancıların Hama'nın kuzeyinde daha fazla ilerlemesini engellediği belirtiliyor.

Muhalif güçlerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren, yaygın olarak Beyaz Baretliler adıyla bilinen "Suriye Sivil Savunması" kuruluşunun verdiği bilgilere göre Suriye ordusu dün gece Hama vilayeti ile Halep'in 65 kilometre güneydoğusundaki bölgeye hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda, dört sivilin öldüğü, 54 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Rusya'dan bölgeye hava saldırıları

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de hükümete bağlı takviye birliklerin Hama'nın kuzeyindeki bölgelerde "güçlü bir savunma hattı" oluşturduğunu belirtti.

Suriye ve Rusya güçleri isyancıların ilerleyişini engellemek için bölgeye hava saldırıları düzenliyor Fotoğraf: Rami Alsayed/NurPhoto/Imago

Gözlemevi ile Suriye devlet televizyonu El İkbariye ise bölgede Rusya'nın da hem İdlib'de hem Hama'da hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevi, gece boyunca ve Pazar sabahı Rus hava kuvvetlerine ait uçakların bölgede düzenlediği saldırılarda en az bir kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

HTŞ ile birlikte müttefiki cihatçı silahlı güçler 27 Kasım Çarşamba günü Suriye hükümetine bağlı birliklere karşı geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, 2020 yılından bu yana bölgede yaşanan en şiddetli çatışmalarda aralarında 44 sivilin de bulunduğu 320'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te, 2012 yılından 2016'ya kadar Beşar Esad hükümetine bağlı birlikler, aralarında İslamcıların da bulunduğu muhalif gruplar ve IŞİD arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Hükümete bağlı güçler 2016 yılında Rusya'nın havadan verdiği bombardıman desteği ile Halep'te kontrolü yeniden sağlamıştı.

AFP, dpa, AP/JD, AI

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