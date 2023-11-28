Sofya'da bir göçmen ölü bulundu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da açık alanda barınmak zorunda kalan bir göçmenin soğuk yüzünden yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Kamu televizyonu İçişleri Bakanlığı'na dayandırırak verdiği haberinde, söz konusu kişinin Sofya'nın kenar mahallelerinden birinde açık alanda toplam 10 kişilik bir göçmen grubuyla birlikte bulunduğunu duyurdu. Göçmen grubundaki iki kişi hastaneye sevkedilirken, diğerlerinin göçmen merkezine gönderildiği açıklandı.

Bulgaristan uzun yıllardır düzensiz göçmenlerin Avrupa Birliği'ne geçiş yaptığı ülkelerden biri. Bulgaristan'a tıpkı Yunanistan gibi en çok Türkiye'den geçiş yapılıyor. Düzensiz göçmenler çoğu zaman AB'nin ekonomik açıdan daha zengin ülkelerine gitmek için Bulgaristan'ı transit ülke olarak kullanıyor ve bu nedenle de iltica başvurusunda bulunmuyor.

Avusturya ve Hollanda son yıllarda düzensiz göçün artması sebebiyle Aralık 2022'de Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne alınmasını engelledi. Bulgaristan'da Haziran ayından beri görev yapan Batı yanlısı hükümet, ülkenin 2024 yılında Schengen Bölgesi'ne girebilmesi için çabalıyor. Başbakan Nikolay Denkov yaptığı açıklamalarda, Bulgaristan'ın Türkiye sınırının düzensiz göçü engellemek için dikenli tellerle sıkı biçimde korunduğunu dile getiriyor.

dpa / HT,EC

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