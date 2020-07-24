SN: Erdoğan'ın hamlesi hiç bilgece değil

Yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya'da kılınacak olan ilk Cuma namazını gündemine alan Stuttgarter Nachrichten gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiriyor:

"Bu, hem dini bir ayin hem de bir devlet töreni olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç bin onur konuğunu İstanbul'un ortasındaki Ayasofya'ya davet ederek bu muhteşem mekanın temsil ettiği en önemli noktayı yok saymış oluyor: Yunanca bir kelime olan 'Ayasofya', 'Kutsal Bilgelik' anlamına geliyor. Ancak Erdoğan'ın bu hamlesinin bilgelikle hiçbir ilgisi yok, hatta onun şahsi dindarlığıyla bile bir alakası yok. O sadece, bir dünya kültür mirası üzerinden ve ortak kültür mirası inancını kalbinde taşıyan tüm insanlar üzerinden ülkesindeki İslami sağcılara verdiği seçim vaadini yerine getiriyor."

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Donald Trump'ın ırkçılık karşıtı eylemlere katılan göstericilere karşı ağır silahlı polisleri kullanma kararı Märkische Oderzeitung tarafından ağır bir dille eleştiriliyor:

"Donald Trump'ın, ırkçılık karşıtı protesto gösterilerinde taşkınlıkları önlemek için barışçıl bir dil kullanmak yerine ağır silahlı federal polisleri görevlendirmesi tabii ki bir densizlik. O, bu provokasyonun bir karşı şiddet yaratacağını hesaplıyor. Popülaritesini, halkın korkularından alan ve alay edercesine 'adalet ve düzen'den söz edip yeniden seçilmeyi hedefleyen tüm popülistlerin stratejisidir bu. Siyah Amerikalılar başta olmak üzere halk her gün büyük bir baskı hissediyor. Sorun ise hep aynı: İki taraf birbirini daha da kızdırmak zorunda mı?"

Trump'ın tavrını eleştiren bir diğer gazete Rhein-Zeitung, Başkan'ın Erdoğan, Putin ya da Esad gibi liderleri kendine örnek aldığını öne sürüyor:

"Bu klasik bir hedeften saptırma taktiği. Başkanın Adamları (Wag the Dog) filmindeki gibi uzak ülkelerde bir savaş çıkarmak yerine Trump, insanları kendi ülkesinde karşı karşıya getirmeyi deniyor. Trump'ın, Vladimir Putin, Beşar Esad ve Recep Tayyip Erdoğan gibi otokrat isimlerden kopyaladığı ve bu tip liderlerin kolayca uyguladığı bir numaradır bu. Trump'ın hayranları için 'Operation Legend' adı verilen uygulama aslanların önüne atılan çiğ et gibi bir şey. Ancak amacı çok bariz olan bu girişim ABD Başkanı'na çok da fayda sağlamayacak."

Başkan Trump'ın kendi halkına karşı ağır silahlı güvenlik güçlerini kullanma kararına, Hessische Niedersächsische Allgemeine şu yorumla tepki veriyor:

"Fiyaskoya dönüşen koronavirüs yönetimi, Çin'e yönelik son provokasyonlar ve şimdi de kendi ülkesinde savaş oyunları bize sinirden tepinen bir Başkan resmi veriyor. Trump siyasi anlamda yüzme bilmeyen ve ümitsiz bir şekilde, seçim anketlerinin kötü sonucundan kaynaklanan emme kuvvetine karşı kulaç atmaya çalışan birine benziyor. Amerikan halkının hakları pahasına."

dpa / ET,HS

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