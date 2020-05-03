SN: Ekonomiyi yeniden işletmeden önce salgını önlemek için çaba harcanmalı

Märkische Oderzeitung Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın önerdiği koronavirüs bağışıklık kartı konusunu ele almış:

"Böyle bir kartı teknik olarak kusursuz ve veri koruma anlamında zararsız yapmak mümkün olsa bile bu kart neye hizmet edecek? Kartın sahipleri maskesiz alışverişe mi gidecek? Spor alanlarına mı girebilecekler? Sinemaya mı gidebilecekler? Yoksa Avusturya'nın sinyalini verdiği gibi yaz tatiline mi gidebilecekler? Böyle faydaları olacaksa birçok kişi kendine virüsü çekecektir. Bu çok mantıksız. Kart korona partileri verilmesi için teşvik olacaktır. Toplumu bölme potansiyeli olacağı gibi.”

Rhein-Neckar gazetesi Sağlık Bakanı Spahn'ın önerisini ele alıyor:

"Jens Spahn'ın fikri eylemsel görünüyor. Belki yatıştırıcı bir etkisi olması bekleniyordu. Ama aslında yanıltıcı. Çünkü orada asıl itici güç Brüksel'in bakışı. AB aşı ve tedavi araştırmaları için dün milyarlarca euro topladı. Aşı başarılı olursa ve bir aşı kartı verilmesine gidilirse böylece koronavirüse karşı güvenilir bir koruma belgelenebilecek. Öncelikle tıbbi işlerde çalışanlara aşı yapılması gerektiğini söylemeye bile lüzum yok. Hem de dünya genelinde.”

Rheinpfalz gazetesi ise eyaletler arası farklı önlemler alınmasının eleştirilmesini yorum sütunlarına taşımış:

"Eski savaş söylemleri tekrar gündemde, 'sağduyu yerine yamalı bohça', 'birlik içinde hareket etmek yerine yalnız ilerlemek' bunlardan bazıları. Evet, Aşağı Saksonya restoranlarını diğer eyaletlere göre daha erken açmak istiyor. Evet, Kuzey Ren-Vestfalya diğerlerinden önce kreşleri açmayı düşünüyor. Evet, Saksonya Anhalt parklarda aynı evde yaşamayan beş kişinin buluşmasına izin veriyor. Bavyera'da ise sadece iki kişi buluşabiliyor. Eyalet yönetimlerinin farklı yaklaşımları eleştiriliyor. Neden? Şu ana kadar hiç kimse neden 100 bin kişide 43 vakası olan Mecklenburg Vorpommern'in 100 bin kişide 329 vakası olan Bavyera ile kısıtlamaları aynı şekilde gevşetmesi gerektiğini açıklamadı. Eyaletlerin etkilenme düzeyleri farklı. Farklı tepki vermelerinin nesi yanlış?”

Stuttgarter Nachrichten gazetesi ekonominin tekrar işler hale gelmesi ile ilgili tartışmaları yorum sütunlarına almış:

"Ekonomiyi tekrar açan kamu görevlileri sağlık sisteminin üstüne aşırı yük binmese bile koronavirüsten ölen her bir vatandaşın sorumluluğu riskini alması gerekiyor. Risk sadece ekonomiyi erken açmakta değil, ülkeyi tekrar yükseliş trendine sokmakla ilgili. Bunun yerine ekonominin yeniden işlemesi için salgına karşı etkili bir korumanın bulunması için çaba harcanmalı, mesela en ufak bir salgını tespit edebilen teknolojik araçlar gibi.”

DW / SSB, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe