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Slovenya'da şiddetli fırtınada üç kişi hayatını kaybetti

4 saat önce

Slovenya'da meydana gelen şiddetli fırtınada üç kişi hayatını kaybetti. Avusturya selle mücadele ederken, Almanya'nın Reutlingen kentinde yağan dolu nedeniyle sokaklar bembeyaz oldu.

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Slovenya'da sel felaketiFotoğraf: Gregor Ravnjak/AP/dpa/picture alliance

Slovenya'da şiddetli fırtınada üç kişi hayatını kaybetti. Komşusu Avusturya’da devam eden şiddetli yağışlar ise, sel felaketi sonrasında kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.

Slovenya’nın STA haber ajansı, emniyetin açıklamasına dayandırdığı haberinde Slovenya’nın Kranj kentinin yakınındaki dağlarda Cuma günü iki Hollandalı dağcının, büyük olasılıkla yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. 

Aynı gün Slovenya'nın başkenti Ljubljana’nın 20 kilometre kuzeyindeki Kamnik kentinde, bir kadın sel suları nedeniyle hayatını kaybetti. Polis, üç olayda kesin ölüm nedenini araştırıyor.

Cuma gününden bu yana Avusturya'nın güneyinde ve Slovenya'da yaşanan sel felaketiyle mücadeleyi zorlaştıran şiddetli yağışlar devam ediyor. Yetkililer Avusturya'nın Carinthia ve Styria eyaletlerindeki dağlık bölgelerdeki kamp alanlarını tahliye etti.

Yayın kuruluşu ORF, mücadele için 2 bin 500'den fazla itfiayeci ve destekleyici askerin görevlendirildiğini belirtti. Gösselsdorf Gölü'ndeki bir kamp alanı ve Turnersee Gölü'ndeki başka bir kamp alanı su baskını tehlikesi altında olduğu için yetkililer kamp yapanları yakındaki okul binalarına yerleştirdi.

Avusturya’daki Lavamünd'de ıslak yamaçların kaymaya başlaması konutlar için tehdit oluşturdu. Leibnitz kentinde bir huzurevi tahliye edilirken, diğer bir köyde köy sakinleri teknelerle evlerinden alınıp güvenli bölgelere götürüldü.

Almanya'da yazın ortasında sokaklar bembeyaz oldu

Almanya’nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Reutlingen kentinde Cuma günü öğleden sonra meydana gelen dolu fırtınası sonrası kısa sürede kış manzarası oluştu. Sokaklar buzla kaplandı. Dolu parçaları bazı yerlerde 30 santimetreye kadar ulaştı. Yetkililer, kimsenin zarar görmediğini ve kentteki maddi hasarın sınırlı olduğunu açıkladı.

Reutlingen'de Ağustos ayında sokaklar bembeyaz oldu
Reutlingen'de Ağustos ayında sokaklar bembeyaz olduFotoğraf: Schulz/SDMG/dpa/picture alliance

dpa / AI, HT

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