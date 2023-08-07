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Slovenya, Avusturya ve Hırvatistan'da sel felaketi

3 saat önce

Slovenya, Avusturya ve Hırvatistan geçen haftadan bu yana sel ve heyelanlarla mücadele ediyor. Slovenya’da altı kişi hayatını kaybetti. Ülkede maddi zararın en az 500 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

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Slowenien | Überschwemmungen
Fotoğraf: Fedja Grulovic/REUTERS

Slovenya, Avusturya ve Hırvatistan geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli fırtına, aşırı yağış, sel ve heyelanlar yüzünden zor günler geçiriyor. STA haber ajansının haberine göre Slovenya'da yağışların hafta sonunun ardından bugün de etkisini sürdürmesi nedeniyle Save, Drau ve Mur nehirlerinin geçtiği bölgeler hâlâ sular altında. Drumun en kritik olduğu kentler, Slovenya'nın kuzeyindeki Murska Sobota ve Slovenj Gradec.

Slovenya'da şu ana dek altı kişi hayatını kaybetti
Slovenya'da şu ana dek altı kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Gregor Ravnjak/AP

Slovenya'da geçen Cuma'dan bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle nehirler taştı, Mur nehri üzerindeki sel baskınlarına karşı koruma amaçlı yapılan baraj yıkıldı, birçok yerde heyelan meydana geldi. Bazı yerlerde kara ve demiryollarının sular altında kalması nedeniyle ulaşım kesintiye uğradı.

Altı kişi hayatını kaybetti

Yetkililer seller ve kötü hava şartlarının şu ana dek altı kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. Ölenlerden ikisinin Kranj kenti yakınlarındaki dağlara tırmanmaya çalışan iki Hollandalı olduğu açıklandı. Bu kişilerin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

AB ve NATO'dan yardım istedi

Slovenya 1991 yılında bağımsız olmasından bu yana ülke tarihindeki en büyük doğal afet ile karşı karşıya. Başbakan Robert Golob, sel, fırtına ve heyelanların ülkede 500 milyon eurodan fazla maddi zarara yol açtığını söyledi. Hükümet, sel felaketiyle mücadele edebilmek için NATO ve Avrupa Birliği'nden (AB) afet yardımı talep etti.

Slovenya Çevre Ajansı Arso, yağışların etkisini yitirmesini bekliyor. Mur nehrindeki su seviyesi Avusturya sınırına yakın bölgede azalma kaydetti. Su seviyesinin aşırı derece yükselmesi nedeniyle faaliyeti durdurulan Save nehrindeki iki hidroelektrik santrali, bugünden itibaren yeniden faaliyete geçti. Ancak heyelan tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Avusturya'da heyelan

Aşırı yağışların olumsuz etkilediği Avusturya'nın güneyinde de heyelan tehlikesi sürüyor. Kärnten'da 80 heyelan meydana gelmesi sebebiyle hafta sonunda bazı yerlerde vatandaşlar evlerini terketmek zorunda kaldı. Komşu Steiermark eyaletinde ise dün sabah saatlerine kadar 280 heyelan kayıtlara geçirildi. Eyalette Mur nehrinin geçtiği yerlerde su seviyesinde bugün itibarıyla düşüş kaydedildi.

Avusturya heyelanlarla mücadele ediyor
Avusturya heyelanlarla mücadele ediyor Fotoğraf: Erwin Scheriau/APA/dpa/picture alliance

Hırvatistan'da nehirler taştı

Komşu Hırvatistan'da ise bugün Save, Drau ve Mur nehirlerinde su seviyesi yükseldi. HRT televizyonunun haberine göre nehirlerin taşması sonucu sokaklar ve tarlalar sular altında kaldı. Save nehrinin geçtiği Rugvica, Drau nehrinin geçtiği Botovo ve Mur nehrinin geçtiği Mursko Sredisce ve Gorican kentlerinde olağanüstü hâl ilan edildi. Nehirler üzerinde kum torbalarıyla koruma amaçlı barajlar inşa edilmeye çalışılıyor.

Hırvatistan'da nehirler taştı
Hırvatistan'da nehirler taştı Fotoğraf: Igor Soban/PIXSELL/XinHua/dpa/picture alliance

Slovakya'da da aşırı yağışlar yüzünden nehirlerde su seviyesi yükseldi. Ülkenin kuzeyindeki Poprad nehri taşma tehlikesiyle karşı karşıya. Slovakya'nın Milli Parkı'nın bazı bölümleri ziyaretçilere kapatıldı. Tatra bölgesinde de birçok yürüyüş yolu sular altında kaldığı için geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

Çekya'da aşırı yağışlar bugünden itibaren etkisini yitirirken, Elbe, Vltava ve Oder nehirlerinde su seviyesinin normale döndüğü açıklandı.

dpa / HT,EC

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