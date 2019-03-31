Slovakya'nın yeni cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova

Slovakya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Zuzana Çaputova ülkede bu göreve gelen ilk kadın olacak.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumartesi günü düzenlenen seçimin ikinci turunda oyların yüzde 58,4'ünü alan Çaputova, rakibi Maroş Şefçoviç'in yenilgiyi kabul etmesiyle birlikte yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Görevi 15 Haziran'da devralacak Çaputova, zaferini ilan ettiği teşekkür konuşmasını Slovakça, Çekçe, Macarca ve ülkedeki Roman topluluğuna hitaben Romanca yaptı.

Çaputova, zafer konuşasında "Bizi bir araya getiren şeylere bakalım. Kişisel çıkarların ötesinde bir işbirliğini teşvik edelim" ifadesini kullandı ve sonuçla ilgili olarak "rakiplerine saldırmadan da kazanabilirsin" değerlendirmesinde bulundu.

45 yaşındaki seçilmiş cumhurbaşkanı başarısıyla ilgili olarak, "İnanıyorum ki bu eğilim Avrupa Parlamentosu ve gelecek yılki Slovakya genel seçimlerinde tekrarlanacak" şeklinde konuştu.

Yolsuzlukla mücadele sözü

Çevreyle ilgili konularda aktivist bir duruş sergileyen ve bu alanda hukuk uzmanlığı bulunan Çaputova, aynı zamanda yolsuzluk ile mücadele sözü veren bir siyasetçi.

Seçim kampanyası sırasında "Kötülüğe karşı durun" sloganı ile mesajını yayan seçilmiş cumhurbaşkanı, özellikle memleketi Pezinok yakınlarında inşa edilmesi planlanan bir katı atık sahası projesine karşı mücadele etmiş ve yürütmeyi durdurmuştu.

Bu başarısı üzerine çevrenin korunması alanında faaliyet gösteren kişilere verilen Goldman Çevre Ödülü'ne 2016 yılında layık görülen Çaputova, bir yandan da ülkesindeki yolsuzlukları ortaya çıkarmak için mücadele veriyor.

Çaputova, Slovak siyasetçiler ve İtalyan mafyası arasındaki bağlantıları araştıran bir proje üzerine çalışan gazeteci Jan Kuciak ve sevgilisi Martina Kuşnirova'nın bir suikast sonucu öldürülmesi sonrası düzenlenen protesto gösterilerine katılmıştı.

2018 yılının Şubat ayındaki suikast sonrası Başbakan Robert Fico istifa etmişti, ancak siyasi çevrelerdeki nüfuzu halen devam ediyor. Kampanyası sırasında Kuciak ve sevgilisinin öldürülmesi hakkında konuşan Çaputova, "savcıların ve polisin siyasi nüfuzunu kıracak sistematik bir değişim süreci başlatacağını" açıklamıştı.

Sembolik görev

Slovakya'da Cumhurbaşkanlığı görevi her ne kadar sembolik bir görev olsa da, Çaputova çevrenin korunması, adalet ve yaşlıların bakımı gibi konularda etkin bir rol oynamak istiyor.

Uluslararası anlaşmaları onaylama, yüksek yargı üyelerini belirleme ve parlamento tarafından yapılan yasaları tekrar değerlendirmek üzere geri gönderme yetkileri bulunan Cumhurbaşkanı liberal duruşu nedeniyle muhafazakâr ve dindar çevreler arasında popüler değil.

Ancak buna karşın ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Çaputova, alınan sonucun ülkenin göründüğü kadar da muhafazakâr olmadığını gösterdiğini savundu.

DW,dpa,AFP/ÇÖ,BW

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