Slovakya'da hükümetin "yandaş" yayıncılık hamlesi

Slovakya parlamentosu, kamu yayın kuruluşu RTVS'nin feshedilerek yeniden yapılandırılmasını öngören yasal düzenlemeyi dün akşam oyladı. Ülkede aylardır muhalefet partileri ve RTVS çalışanlarının protestolarına sebep olan plan, üç sosyal demokrat ve bir ulusalcı partiden oluşan koalisyon ortaklarının 78 oyuyla kabul edildi.

Muhalefet partilerinin milletvekilleri ise oturumu terk ederek oylamayı boykot etti.

Hükümet neden kamu yayıncılığını yeniden yapılandırmak istiyor?

Kabul edilen plan, kamu yayın kuruluşunun yönetimine hükümetin el koyması olarak yorumlanıyor. Slovakya'nın milliyetçi Kültür Bakanı Martina Simkovicova ve sol popülist Başbakan Robert Fico, RTVS haberciliğini kendilerine karşı önyargılı olduğu gerekçesiyle sık sık eleştiriyordu. Başbakan Fico, RTVS'nin yayınlarının "taraflı ve Slovak hükümetiyle çatışma halinde" olduğunu gerekçe göstererek değişikliklerin gerekli olduğunu savunmuştu.

Slovakya Başbakanı Robert Fico Fotoğraf: REUTERS

Ancak hükümet üyeleri, rahatsızlıklarına rağmen bir önceki parlamento tarafından 2027 yılına kadar görev yapmak üzere seçilen kuruluşun genel müdürü ve ekibini görevden alamıyordu. Yeni düzenleme ile yayın kuruluşunun feshedilmesi, hükümetin önündeki bu engeli ortadan kaldırıyor.

RTVS'nin yerini 1 Temmuz'dan itibaren STVR adlı yeni bir yayın kuruluşu alacak. Kültür Bakanlığının planına göre, gelecekte kuruluşun yöneticisi yedi üyeli yeni bir konsey tarafından seçilecek. Konsey üyeleri hükümet ve parlamento tarafından aday gösterilecek. Konsey ayrıca gerekçe göstermeksizin yöneticiyi görevden alma hakkına da sahip olacak.

Hükümete "yandaş" oluşturma suçlaması

Muhalefet partileri, hükümetin sadece "mevcut genel müdür ve yönetimden kurtulmak" için böyle bir yasal değişiklik yaptığını söylüyor. Değişikliğe kuşku ile bakanlar, hükümeti yayın kuruluşunu "yandaş" hale getirmeyi planlamakla suçluyor.

RTVS'nin yeniden yapılanması protestolara neden olmuştu Fotoğraf: Jaroslav Novák/dpa/TASR/picture alliance

Bu yılın ilk aylarında on binlerce kişi muhalefetin yasayı protesto çağrılarına destek verdi. Ancak Nisan ayının başında muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı yenilgi ve 15 Mayıs'ta Başbakan Fico'ya yönelik suikast girişiminin ardından protesto hareketi sönümlendi. Son olarak Salı günü başkent Bratislava'da sadece birkaç yüz kişi hükümeti ve medya planlarını protesto etmek için sokağa çıktı.

dpa/HS,HT

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