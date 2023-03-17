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MiG-29 savaş jeti
MiG-29 savaş jetiFotoğraf: Rosanna van de Logt/Zoonar/picture alliance
ÇatışmalarSlovakya

Slovakya Ukrayna'ya 13 adet savaş uçağı gönderecek

2 saat önce

Polonya'dan sonra Slovakya da Ukrayna'ya savaş jeti gönderme kararı aldı. Slovakya Ukayna'ya Sovyet yapımı 13 adet MiG-29 savaş uçağı gönderecek.

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Slovakya, Polonya'dan sonra Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme kararı alan ikinci NATO ülkesi oldu. Slovakya hükümeti Ukrayna'ya 13 adet Sovyet tipi MiG-29 savaş uçağı göndermeyi öngören planı kabul etti. Başbakan Eduard Heger hükümetin oybirliğiyle aldığı kadarı Cuma günü kamuoyuna açıkladı. Slovakya'nın hava filosunu geçen yıl güçlendirdiğini söyleyen Heger bu uçakları daha fazla kullanmayacaklarını söyledi.

Heger Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sözler tutulmalı ve (Ukrayna Devlet Başkanı) Volodimir Zelenskiy savaş jetleri dahil olmak üzere daha fazla silah talep ettiğinde, elimizden gelenin en iyisini yaparız demiştim" ifadelerini kullandı.

Perşembe günü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları göndereceklerini açıklamıştı. Duda ilk etapta 4 adet uçak gönderileceğini, diğerlerinin ise tamirden geçirilmeye ihtiyacı olduğunu ve daha sonra gönderileceğini söylemişti.

Kremlin'den açıklama

İki Doğu Avrupa ülkesinin Ukrayna'ya Rusya'ya karşı kendini savunması için savaş uçağı gönderme kararına Kremlin'den yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov uçakların tahrip edileceğini ve savaşın seyrinde bir değişiklik yaratmayacakları açıklamasını yaptı.

AP, AFP / EC, JD

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