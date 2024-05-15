Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun, katıldığı bir kabine toplantısı sonrasında silahlı saldırıya uğradığı bildirildi. Fico'nun bina dışında taraftarlarıyla konuştuğu sırada dört el ateş sesi geldiği ve karnından vurulduğu kaydedildi. Başbakan hastaneye kaldırılırken saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıyla ilgili hükümet açıklamasında, "Handlova'daki bir hükümet toplantısı sonrasında Başbakan Robert Fico'ya yönelik bir suikast teşebbüsünde bulunulmuştur. Kendisi şu an helikopterle Banska Byrstrica'ya nakledilmekte, hayati tehlikesi bulunmaktadır" denildi. Açıklamada, Başbakan'ın akut müdahale gerekliliği ve Bratislava'ya naklin daha uzun zaman alacak olması nedeniyle Banska Byrstrica'ya nakledildiği de kaydedildi.

Silahlı saldırıda yaralanan Başbakan Fico, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi. Fotoğraf: AFP/Getty Images

Reuters haber ajansı, ilk müdahalenin yapıldığı Handlova kasabasındaki hastanenin sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Başbakan'ın hastaneye kaldırıldığı sırada bilincinin yerinde olduğunu kaydetmişti.

AB'den kınama

AB'nin en üst düzey iki yetkilisinden saldırının hemen ardından kınama açıklaması geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, haberin kendisini şoke ettiğini belirterek "Hiçbir şey şiddet ve bu tür saldırılara gerekçe olamaz. Düşüncelerim Başbakan ve ailesiyle birlikte" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da Fico'ya yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek "Bu tür şiddet eylemlerinin toplumumuzda yeri yoktur ve biricik ortak değerimiz olan demokrasiyi baltalamaktadır" dedi.

Olay yerinde bir kişi gözaltına alındı. Fotoğraf: Radovan Stoklasa/REUTERS

Rusya yanlısı politikalarıyla tepki çekmişti

59 yaşındaki sol popülist politikacı Fico, Eylül ayında Rusya yanlısı ve ABD karşıtı söylemlerle seçimleri kazanmış ve dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Geçen yıl Ukrayna'ya askerî yardımları durduran Fico hükümeti, soruna askerî yollardan çözüm bulunamayacağını belirterek barış görüşmelerine başlanması çağrısı yapmıştı.

Son olarak Fico'nun kamu televizyonu RTVS'yi lağvetme planı ülkede Cumhurbaşkanı, muhalefet partileri, medya kuruluşları ve AB'nin yoğun tepkisine neden olmuş, ülkede binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti. Fico, "siyasi açıdan önyargılı" olmakla suçladığı RTVS'nin yerine başka bir kurum oluşturmayı planlıyor. Hükümetin söz konusu tasarısının haziran ayında mecliste onaylanması bekleniyor.

Fico, Nisan ayı başında Avrupa Parlamentosunda kabul edilen AB'nin yeni iltica düzenlemelerine de uymayacaklarını açıklamış, "Bir ülkeye kim olduğunu bilmediğiniz 300'e kadar sığınmacıyı al ya da kişi başına 20 bin euro öde diyemezsiniz. Bunun adı dayanışma değil, diktadır" demişti.

rtr/BK,HT

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